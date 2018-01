Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Zusage aus Südtirol und dem Trentino, die Lkw-Maut auf der südlichen Zulaufstrecke zum Brenner spürbar anheben zu wollen, wirkte auch beim gestrigen Pressefoyer von LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) noch nach. Beide sprühten regelrecht vor Zuversicht. Die Korridormaut werde kommen. Im Endausbau wäre das ein einheitlicher Streckentarif pro gefahrenem Kilometer zwischen München und Verona. Derzeit klaffen die Tarife auf der Brennerachse zwischen Deutschland, Österreich und Italien noch weit auseinander. Während in Tirol zwischen Kufstein und Innsbruck 47 Cent (Innsbruck – Brenner: 1,24 Euro) fällig sind, kostet der Lkw-Kilometer auf dem bayrischen Abschnitt Rosenheim – Kufstein nur 14 Cent, vom Brenner bis Verona 15 Cent. Die Tiroler wollen die 47 Cent auch bei den Nachbarn sehen. Das wird schwer. An den Metazielen, der Verlagerung auf die Schiene und der Lkw-Jahresobergrenze von einer Million, hält Tirol fest.

Platter erwartet sich eine erste Erhöhung auf italienischer Seite noch heuer und gibt sich zuversichtlich, dass auch Deutschland von einer Anhebung der Mauttarife zu überzeugen sein wird. Den Grundstein hierfür will man am Transitgipfel am 5. Februar legen. Helfen soll dabei eine Intensivierung der Blockabfertigung – als Druckmittel.

20- bis 30-mal will Tirol deshalb heuer noch auf der Inntalautobahn bei Kufstein zur Lkw-Dosierbremse greifen. Der Exekutive wird hierfür für 50.000 Euro sogar ein mobiler Checkpoint spendiert. Das hat die Landesregierung gestern beschlossen. Ob das die Deutschen zu Verhandlungen bewegt, bleibt abzuwarten. Innerösterreichische Querschüsse des neuen FP-Verkehrsministers Norbert Hofer erwartet Platter jedenfalls keine. Dieser würde auch beim Gipfel alle Tiroler Anliegen zu „100 Prozent vertreten“. Das gelte auch für Tempo 100. Selbiges will aber Hofers blauer Parteikollege in Tirol, Landes­chef Markus Abwerzger, zu Fall bringen.

Die gestrige Kritik des italienischen Frächterverbands „Conftrasporto“ gegen die geplante Korridormaut hat Felipe erwartet. Sie interpretiert selbige auf ihre Art: „Dann haben wir etwas richtig gemacht.“ Bereits kommende Woche will Felipe in Brüssel „Lobbying im besten Sinn“ für die Tiroler Transitanliegen betreiben. Viel erhofft sich Felipe auch zum vorliegenden Vorschlag der Eurovignetten-Direktive, nach der Mitgliedsländer auf Transitrouten künftig auch eine „Staumaut“ einheben könnten. Selbige ist aber auf alle Fahrzeuge gemünzt. Ungeachtet dessen benötige es jedoch auch Regelungen, um die lokale Wirtschaft nicht über Gebühr zu belasten, sagt Felipe.

Rückenwind zu all den transitbeschränkenden Maßnahmen ortet Platter durch die drei Wirtschafts- bzw. Handelskammern. In einem Schrei­ben im Vorfeld des Euregiotreffens sprachen sich die Präsidenten (Tirol, Südtirol, Trentino) u. a. für eine Harmonisierung der Mauttarife und Normen von Kufstein bis Verona aus. Sie können sich eine teils verpflichtende Schienenverlagerung für Waren auf Langstrecken vorstellen, gleichzeitig müsse aber auch der dreispurige Ausbau der Autobahn an bestimmten Stellen diskutiert werden.

All diese schriftlichen Aussagen der Kammern würden wohl „nicht alle Mitglieder unterschreiben“, sagt indes Josef Ölhafen, GF der Sparte Transport. Auch er lässt selbiges offen: „Die Mauttarife sind schon eine schwierige Frage.“ Der Wirtschaft tue jede Erhöhung der Transportkosten weh. Dass die Kammer alle transitbeschränkenden Maßnahmen begrüße, sei zu relativieren, meint Ölhafen. Die Intention, die Mauttarife zu vereinheitlichen, werde aber freilich unterstützt.