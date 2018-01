Schwaz – Die 23-jährige Elisabeth Fleischanderl und ihr Vomper Gemeinderatskollege Hubert Scheiber (60) wollen auf Platz 1 und 2 der SPÖ-Bezirksliste „ein besseres Ergebnis als 2013“ bei den kommenden Landtagswahlen einfahren. Damit liegt die Latte bei mehr als 13,16 %.

Die Politikwissenschaft-Studentin, die auch Frauenvorsitzende der Bezirks-SP ist, hatte sich gegen drei weitere Frauen bei der Wahl um den Spitzenplatz durchgesetzt. „Leistbares Wohnen, Pflege im Alter und die Verkehrsbelastung sind jene Themen, die bei uns im Fokus stehen, weil sie die Menschen im Bezirk am meisten bewegen“, sagt Fleischander­l und verweist auf Bürgergespräche vom Sommer. Nichts Neues also. „Das ist ja das Schlimme, dass sich hier nichts relevant geändert hat und uns diese Themen offenbar in hundert Jahren noch beschäftigen“, sagt Scheiber. Seiner Meinung nach müssten die Gemeinden zur Vertragsraumordnung verpflichtet werden, damit leistbarer Wohnraum entstehen kann. Auch den Flächenverbrauch kritisiert er. „Bürgermeister sind in Widmungsfragen immer irgendjemandem verpflichtet und in der Zwickmühle. Es wäre gut, wenn hier das Land das Sagen hätte“, meint der Tyrolit-Betriebsratsvorsitzende Scheiber. Genauso sei es bei der Mietzinsbeihilfe, wo derzeit jede Gemeinde ihr eigenes Süppchen kocht. „Einheitlich und vom ersten Tag an“, lautet hier die Forderung.

Fleischanderl sind der Nightliner ins Zillertal, die Schaffung von Jugendräumen und höhere Löhne (statt weniger Arbeitslosengeld) wichtig. „Aber es ist nicht alles schlecht in Tirol. Wir wollen der Angst und Hetze entgegenwirken und gemeinsam Tirol noch schöner machen.“ (ad)