Kaltenbach – In den Kaltenbacher Gemeinderat scheint Ruhe eingekehrt zu sein. Vorsichtige Ruhe. „Das Klima ist okay. Wir sind teils noch in der Gewöhnungsphase“, sagt BM Klaus Gasteiger (SP). Von einer Besserung spricht auch GR Alexander Mair (VP): „Ich war zwar davor nicht direkt dabei, aber ich würde schon sagen, dass das Klima besser geworden ist.“

Das zeigt sich nun auch bei einem gemeinsamen Antrag aller Parteien: Sie sichern den Ski- und Schwimmwochen des Kindergartens und der Volksschule ihre Unterstützung zu. Es sei wichtig, dass sich Kinder sportlich betätigen und Skifahren bzw. Schwimmen richtig erlernen bzw. ihr Können festigen.

„Ich bin da sehr dahinter, dass wir wirklich zusammenarbeiten und gemeinsam Anträge einbringen“, sagt Maier. Der Antrag kam laut Gasteiger von seiner Liste. „Das Gemeinsame ist mir bei den größeren Projekten wichtiger. Unser Antrag lag schon am Tisch, ich habe es fürs Klima zugelassen, dass wir ihn gemeinsam einbringen.“ Einstimmigkeit sei Gasteiger bei den „großen Brocken“ wie der Tennishalle, Sanierung der Dorfstraße oder einem barrierefreien Gemeindehaus wichtiger.

Für Mair ist der erste gemeinsame Antrag ein wichtiger Schritt. „Auf diesem Weg habe ich die Zusammenarbeit gesucht und gefunden. Ein erstes gutes Zeichen“, sagt er. (emf)