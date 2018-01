Ein Verkehrskonzept ist in der Gemeinde Westendorf schon lange ein Thema. Auch wenn die Gemeinde vom Durchzugsverkehr nicht betroffen ist, ist vor allem in der Saison das Verkehrsaufkommen im Ort trotzdem hoch. Zudem wächst die Gemeinde seit Jahren und die Zufahrt zur Bergbahn und zum Golfplatz erfolgt direkt durch den Ortskern. „Wir haben nun ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben", sagt Bürgermeisterin Annemarie Plieseis. Als Erstes sollen noch zusätzliche Verkehrszählungen stattfinden, um einen genauen Ist-Zustand zu erheben.

Auch soll die Erschließung des Lindackers mit in das Konzept einfließen. Hier soll eine neue Siedlung entstehen und die Zufahrt sorgt schon jetzt für Kopfzerbrechen. Auch eine Priorisierung der Straßen soll in dem Konzept enthalten sein, „und der Ortskern soll entlastet werden", schildert die Bürgermeisterin. Fertig gestellt soll das neue Mobilitätskonzept noch im heurigen Jahr werden. Dann geht es an die Umsetzung der Maßnahmen. (aha)