Die Bezirksstadt zählt 7800 Einwohner, 6600 sind Staatsbürger der Alpenrepublik, 1200 haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Das zeigte kürzlich Landecks neuer Sozialreferent auf — GR Marco Lettenbichler (SPÖ). Vor diesem Hintergrund habe er festgestellt, „dass es kein Budget für notwendige Integrationsmaßnahmen gibt". „Integration ist wichtig für das Zusammen­leben in der Stadt", ist Lettenbichler überzeugt. Anlass des Treffens im Beisein von SP-Fraktionsobmann Manfred Jenewein war der Wechsel im Sozialressort der Stadtgemeinde.

Lettenbichler hatte den Vorsitz des Jugend- und Sozialausschusses von GR Simone Plangger übernommen. Die Mandatarin macht demnächst Baby­pause, bleibt aber Mitglied des Gemeinderates. Plangger hob in ihrem Rückblick Projekte wie „Sorgende Gemeind­e", das Landecker Kinderspielefest sowie die mobile Jugendarbeit hervor. Neben dem Integrationsbudget strebt Lettenbichler mehr Jugendbeteiligung am politischen Prozess an. „In Zams hat sich ein Jugend­gemeinderat formiert. Das sollte auch in Landeck gelingen." Langfristig soll, so Lettenbichler, ein Gewaltschutzzentrum in der Bezirksstadt eingerichtet werden. (hwe)