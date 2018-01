Noch vor Jahreswechsel hat der Gemeinderat der Gemeinde Umhausen den Haushaltsplan für 2018 einstimmig verabschiedet. Rund 8,4 Millionen Euro sind darin vorgesehen. Der beschlossene Haushaltsplan sieht Investitionen wie einen Linksabbieger in Tumpen, die Teilerneuerung des Pflasters am Friedhof Umhausen, die Planung eines Musikpavillons in Umhausen sowie ein neues Feuerwehrauto für Tumpen und insbesondere den Ausbau des Breitbandinternets im gesamten Gemeindegebiet vor. „Wir haben die Schwerpunkte der Investitionen 2018 vorher gemeinsam bei einer Klausur erarbeitet, deshalb waren wir uns auch bei der Budgeterstellung rasch einig", lobt BM Jakob Wolf die Zusammenarbeit. (TT)