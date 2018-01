Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Einen Katalog von 34 Fragen hat die Liste Fritz in Sachen Haus der Musik (HdM) noch im Dezember-Landtag an Kultur-Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) gestellt. Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wollte darin insbesondere den kolportierten Mehrkosten bei dem Prestigeprojekt von Stadt und Land auf den Grund gehen. Wie berichtet, wurde das Projekt sowie die damit verbundenen Maßnahmen (Brunnenverlegung, Weiler-Bilder etc.) ursprünglich mit Gesamtkosten in der Höhe von 58 Millionen Euro angegeben. In Folge tauchten plötzlich noch einzupreisende Erstinvestitions- und Anlaufkosten für die Jahre 2017 und 2018 auf. Allein die Stadt hat aus diesen beiden Positionen zusätzliche 1,38 Mio. Euro zu tragen. Gemäß des zwischen Stadt und Land vereinbarten Aufteilungsschlüssels zur Deckung der Erstinvestitions- und Anlaufkosten dürfte wohl auch das Land einen ähnlich hohen Betrag zu zahlen haben. Bis dato ließ das Land diese Frage aber unbeantwortet. Wenig später bestätigten Stadt und Land aber auch eine Erhöhung der reinen Baukosten, ohne aber ins Detail zu gehen. Kolportiert wurden damals Mehrkosten von rund 4,7 Mio. Euro.

Während BM Christine Oppitz-Plörer (FI) das Kostenthema bereits Anfang dieser Woche am Rande einer Pressekonferenz nicht kommentieren wollte, lässt auch Palfrader in ihrer Anfragebeantwortung wenig Konkretes durchblicken. Ohne eine Zahl zu den baulichen Mehrkosten zu nennen, heißt es da unter anderem nur lapidar, dass „die Finanzierung von Mehrkosten Gegenstand von Verhandlungen des Bauherrn (Anm: IIG) mit den Finanzpartnern sein wird“. Die Einhaltung der Baukosten sei Sache des Bauherrn und könne vom Land „nicht garantiert“ werden. Zudem seien „die genauen Baukosten und die Kostenentwicklung Gegenstand des Baucontrollings der IIG“. Hingegen seien Erst­investitions-, Anlauf- und Betriebskosten vor Eröffnung von der Tiroler Landestheater GmbH bzw. den künftigen Nutzern zu tragen. Die Höhe sei noch in einzelnen (Miet-)Verträgen zu regeln.

Das öffentliche Rätselraten um die HdM-Mehrkosten wird damit fortgesetzt.