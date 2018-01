Innsbruck, Bozen – Zwischen der SPÖ und der Südtiroler Volkspartei (SVP) herrscht Eiszeit. Jahrelang gab es einen Konsens von SPÖ, ÖVP und der Sammelpartei in der Südtirol-Politik. In einem geharnischten Schreiben an den Arbeitnehmerflügel der SVP beklagt sich jetzt laut Dolomiten der Südtirol-Sprecher der SPÖ, NR Hermann Krist, über die Ignoranz der SVP gegenüber der SPÖ. „Seit Ex-Landeshauptmann Luis Durnwalder ist der Kontakt eingeschlafen, SVP-Obmann Philipp Achammer verkehrt ausschließlich mit der ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz“, übt Krist harsche Kritik.

Das ist auch eine massive Breitseite gegen Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP), der offenbar auf die von Luis Durnwalder stets gut gepflegte Gesprächsbasis mit den österreichischen Sozialdemokraten keinen Wert legt. (pn)