Ranggen, Innsbruck – Für Rudolf Berti, Ortsparteiobmann der FPÖ Ranggen, ist es ein „Willkürakt des Bürgermeisters“ in einer von „zwei schwarzen Listen dominierten Gemeinde“ und „absolut bedenklich für die Demokratie“. Er meint damit den Umstand, dass BM Manfred Spiegl sämtliche Wahlplakate für die Landtagswahl hat entfernen lassen – unter Hinweis auf die Verkehrssicherheit (die TT berichtete).

„Alle Plakate – von der FPÖ, der SPÖ und der ÖVP – waren auf Straßenlampen befestigt“, stellt Spiegl auf TT-Nachfrage klar. „Das verstößt gegen Paragraph 31 der Straßenverkehrsordnung und widerspricht auch Richtlinien, die Sichteinschränkungen oder den Abstand zu Verkehrsflächen betreffen.“ SPÖ und ÖVP hätten „vollstes Verständnis“ gezeigt, dass die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer vorgehe – zumal hier die Strecke Richtung Volksschule betroffen sei. Nur von der FPÖ werde er jetzt als „Dorfkaiser“ hingestellt, ärgert sich Spiegl, der hinzufügt: „Wenn die Plakate richtlinienkonform aufgestellt werden, gibt es auch kein Problem.“

„Das Argument der Verkehrsbeeinträchtigung ist Unsinn. Unsere Plakate hängen so hoch, dass weder die Sicht noch der Servicezugriff auf die Laterne behindert werden“, kontert Berti. Und für FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger ist „Fakt, dass das Recht auf Wahlwerbung in der Verfassung verankert ist, da kann der Bürgermeister gar nichts dagegen tun“. Man werde noch diese Woche wiederum Plakate in Ranggen anbringen, das Verhalten des Bürgermeisters sei „einfach kindisch“. Schon bei der Gemeinderatswahl 2016 habe Spiegl die Wahlplakate der FPÖ abhängen lassen. Als man sich zur Wehr gesetzt habe, habe er „aufgegeben“.

Georg Dornauer, SPÖ-Spitzenkandidat Innsbruck-Land, betont, dass man Verkehrssicherheit immer voranstelle. „Wir akzeptieren aber kein allgemeines Plakatierverbot. Was wäre, wenn das auch die 278 anderen Tiroler Gemeinden so machen?“ In Ranggen werde man diesmal aber nicht mehr plakatieren, „die Rangger Bevölkerung sieht unsere Plakate ja spätestens in Kematen“.

Auch in Innsbruck haben die Behörden ein Auge auf allfällig verkehrsbehindernd aufgestellte Plakate, wie BM Christine Oppitz-Plörer bestätigt. Immer wieder gebe es welche, die abgenommen und verrückt werden müssten. Angewiesen sei man hier auch auf Bürgermeldungen. Ein generelles Verbot von Wahlplakaten auf öffentlichem Grund kann sich Oppitz-Plörer aber nicht vorstellen: „Zum Wahlkampf gehört auch Information – und diese soll nicht nur über soziale Medien erfolgen.“ Eine vor Jahren initiierte politische Arbeitsgruppe zur Beschränkung der Wahlplakatflut hat übrigens zu keinem Ergebnis geführt. Die jeweiligen Interessen seien zu unterschiedlich gewesen. (md, mami)