Innsbruck – Die NEOS wollen endlich auch auf der landespolitischen Bühne in Tirol eine Rolle spielen: 5,72 Prozent der Stimmen erreichten die Pinken bei der Nationalratswahl im Oktober, sieben bis acht Prozent sind das Ziel bei der Landtagswahl am 25. Februar. Das könnten dann drei Mandate sein. Beim ges- trigen Wahlkampfauftakt in Innsbruck durfte der pinke Turbo und Klubobmann im Nationalrat, Matthias Strolz, nicht fehlen. Tirol ist nach Vorarlberg und Wien seine dritte Heimat. Strolz hat hier studiert und war Mitte der 1990er-Jahre auch Vorsitzender der Hochschülerschaft.

NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer und Strolz wollen Tirol aus dem Stau herausholen. Mit dieser Kampfansage versuchten sie die rund 120 Aktivisten für die kommenden Wahlkampfwochen zu motivieren. „Das Land versinkt im Stau. Wenn du einen Kinderarzt brauchst, musst du entweder wochenlang warten, oder du hast Glück und kannst dir eine Privatversicherung leisten“, betonte Oberhofer. Darüber hinaus sei Tirol bei der Kinderbetreuung im letzten Jahrhundert stecken geblieben.

Für Strolz passen Anspruch und Wirklichkeit in Tirol nicht mehr zusammen. „Politik ist der Ort, an dem wir uns ausmachen, wie wir miteinander gut leben.“ Doch Tirol ist aus der Sicht von NEOS träge, langweilig und verfilzt geworden. „Einige wenige verwalten den Zustand. Aber wer gestaltet die Zukunft?“, fragte sich Oberhofer und hatte die Antwort für seine Anhänger natürlich sofort auf den Lippen: „NEOS möchten endlich Bewegung in diese Politik bringen.“ Denn dieser Stillstand sei Ausfluss von Machtmissbrauch, sind Oberhofer und Strolz überzeugt.

Mit den Überlegungen für eine dritte Spur auf der Autobahn hatte Oberhofer zuletzt für heftige Diskussionen gesorgt. Aber: „Wir haben innovative Lösungen, die richtigen Köpfe und europäische Netzwerke, die es für echte Verkehrslösungen braucht“, gibt sich der Telfer Hotelier selbstbewusst. Das bringt ihm naturgemäß Kritik ein. Eine zusätzliche Spur auf der Autobahn bedeute das Aus für die Lkw-Blockabfertigung und alle Bemühungen, den Transit in Tirol zu halbieren, kontert der grüne Klubchef Gebi Mair dem NEOS-Spitzenkandidaten mit möglichen Konsequenzen. „Wer Autobahnspuren sät, wird Transit ernten.“ (pn)