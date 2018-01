Dass gleich sieben Exekutivbeamte auf weit hinten angesiedelten Listenplätzen der Tiroler FPÖ für die Landtagswahl kandidieren und dafür automatisch Dienstfreistellungen in Anspruch nehmen können, sorgt nicht nur polizeiintern für Aufregung. Schließlich fungiert eine Polizistin, die für die FPÖ antritt, im Wahlkampf als persönliche Chauffeurin von FP-Parteiobmann und Spitzenkandidat Markus Abwerzger. Abwechselnd mit einem zweiten Beamten, der ebenfalls auf der blauen Landesliste aufscheint. Auch in Kitzbühel war die Polizistin an der Seite Abwerzgers.

Der FPÖ-Chef verteidigt dies. „Die stundenweisen Dienstfreistellungen sind im Beamtendienstrecht so geregelt. Natürlich nehmen wir das in Anspruch, wie auch ÖVP und SPÖ." Aber kann man Fahrdienste wirklich als Wahlkampfeinsätze bezeichnen? „Selbstverständlich", will Abwerzger hier keine Diskussionen darüber aufkommen lassen, was als Wahlkampf bezeichnet werden kann oder nicht.

„Außerdem kümmern sie sich auch um meine persönliche Sicherheit, schließlich erhalte ich viele Drohungen", fügt der FPÖ-Spitzenkandidat hinzu. Und verweist gleichzeitig darauf, dass die Betroffenen natürlich bei Verteilaktionen der Partei mitmachen. Die FPÖ sei nun einmal die Sicherheitspartei, „deshalb kandidieren Vertreter der Polizei bei uns", sagt Abwerzger. Allerdings nicht an wählbarer Stelle für den Landtag.

Für die NEOS kandidiert mit Andreas Leitgeb ebenfalls ein Polizist. Mit Platz zwei auf der Landesliste hat er realistische Chancen auf ein Mandat, sollten die NEOS den Einzug in den Landtag schaffen. Wie hält er es mit den Sonderprivilegien für Wahlkämpfer, die im öffentlichen Dienst tätig sind? „Für die letzten beiden Wochen im Wahlkampf nehme ich mir Urlaub, die Dienstfreistellung ist kein Thema", betont Leitgeb. (pn)