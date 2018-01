Außerfern – Unter dem Mott­o „Politik darf man ändern“ präsentierte die SPÖ des Bezirkes Reutte ihre Kandidaten für die bevorstehende Landtagswahl am 25. Februar. Als Spitzenkandidat geht SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Stefan Zaggl ins Rennen. Als Mitstreiter wurde der Pflacher Gemeinderat Hubert Gruber nominiert. Zagg­l entschlossen: „Das ist eine Richtungswahl für Tirol. Wir wollen die Macht einer stockkonservativen Männerclique brechen.“ Ziel der SPÖ sei es, die Wohn- und Lebenshaltungskosten für junge Familien zu senken. Dazu gehören für Zaggl höhere Einkommen für Frauen, um die Landflucht zu stoppen, aber auch der Ausbau der Kinder- und Nachmittagsbetreuung im ganzen Bezirk. Ebenso müsse alles darangesetzt werden, die kassenärztliche Versorgung wohnortnah und bedarfsgerecht abzudecken. „Auch die Digitalisierung darf nicht verschlafen werden. Deshalb werden wir uns für eine entsprechende HTL im Bezirk starkmachen“, so Zagg­l, der in den nächsten Wochen mit einer Handvoll Genossen ein straffes Programm absolvieren will. Rund 1000 Hausbesuche sowie Straßengespräche – auch mit Tirols Parteichefin Elisabeth Blanik – stehen auf der Agenda. „Wir müssen möglichst viele Leute an die Wahlurne bringen. Dann könnten wir von den 6,29 Prozent der letzten Landtagswahl kräftig zulegen. Wir wollen auf jeden Fall zweistellig werden“, so Zaggl. (fasi)