Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Das Altenwohnheim Marienheim in Schwaz und das Seniorenheim in Vomp zählen zu den 22 Heimen in Tirol, die an einem Pilotprojekt des Landes teilnehmen. Dabei soll dem Zahlenwirrwarr an Tarifunterschieden in den Heimen ein Ende gemacht werden.

„Es gibt 250 verschiedene Tarife in Tirol, das gehört vereinfacht und angepasst“, sagt LR Bernhard Tilg. Daher wird nun ein einheitliches Modell an 22 Heimen getestet. Der Startschuss fiel zu Jahresbeginn. „Wir erproben das ein Jahr lang, und wenn es erfolgreich ist, dehnen wir es auf weitere 20 Heime aus“, sagt Tilg. 2020 sollen alle Heime einen einheitlichen Tarif haben. Der Endausbau koste laut Tilg rund 15 Mio. Euro. Der Vorteil: Das Pflegepersonal werde entlastet, da fünf Prozent mehr Arbeitsplätze entstehen.

Das bedeutet, dass die Tarife steigen. Es soll einen Grundtarif (Wohnen, Verpflegung, Reinigung etc.) und Pflegeaufschlag (je nach Pflegestufe) geben. „Es ist wichtig, dass die Kostenrechnung in den Heimen einheitlich wird, überall verbindliche Qualitätskriterie­n und Personalqualifikationen vorherrschen“, sagt er.

Konkret spürt Andreas Mair, Heimleiter im Marienheim, die Tarifreform bei den Arbeitskräften: „Wir konnten schon fünf Stellen mehr anbieten und daher unsere Dienstzeiten ausweiten.“ Gute Arbeitszeiten seien eine wichtige Voraussetzung, um genügend Personal zu finden. Anders ist auch, dass nun alle Hygieneartikel inkludiert sind. „Das war vorher nicht so, dafür hatten wir andere Zusatzleistungen.“

Für Tilg sind auch betreutes Wohnen, der Aufbau eines mobilen Palliativteams oder die Bachelor-Ausbildung ab Herbst beim BKH Schwaz wichtige Themen für den Bezirk. Zwar versuche man zudem, die ambulante Betreuung der stationären vorzuziehen, aber BM Hans Lintner weiß, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiter wachsen wird. Das werde u. a. vom Wegfall des Pflegeregresses noch verstärkt. „Es wird mehr Mittel seitens des Bundes brauchen, um die Nachfrage auch erfüllen zu können“, sagt Lintner. Es dürfe nicht zulasten der Gemeinden gehen.

Ein weiterer Punkt im Bezirk ist für LA Kathrin Kaltenhauser der Ärztemangel im ländlichen Raum. Sie plädiert für mehr Gemeinschafts­praxen, damit sich die Arbeitszeiten verbessern. Dazu müsse es möglich werden, dass ein Arzt andere anstellen könne, man sich die Krankenkassenstelle teile.

Die steigenden Anforderungen an Arbeitskräfte im Gesundheitsbereich bekommen derzeit auch viele Heime im Bezirk und tirolweit zu spüren, wie Mair weiß. Es sei auffällig, dass in letzter Zeit viele Pflegedienstleiter gekündigt haben. „Es braucht eine Partnerschaft auf Augenhöhe“, sagt Mair. Das fehle derzeit teils. Kontrollen passieren von oben herab, der Druck werde immer größer. „Irgendwann ist dann keiner mehr bereit, die Führungsaufgaben zu übernehmen“, meint er.