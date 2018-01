Steeg – Gesperrte Straßen wegen Lawinengefahr sind im Winter nichts Ungewöhnliches, schon gar nicht im hochalpinen Bereich. So ist auch die Verbindung Steeg- Warth derzeit unterbrochen. Trotz dieser gewohnten Problematik sind einige schwer verärgert. Nicht über den Straßendienst, sondern die Politik. Das Land hatte die Schließung der Volksschule Lechleiten im Herbst durchgedrückt und unter anderem argumentiert, dass durch den Klimawandel nicht mehr zu erwarten sei, dass die Kinder aus Lechleiten und Gehren vom Lechtal und den dortigen Schulen abgeschnitten sein könnten.

Vier Schüler aus Lechleiten und zwei aus Warth haben nun aber „schulfrei“, weil sie nicht ins Lechtal zur VS Steeg und zur NMS Elbigenalp kommen. Nur zwei Kinder erreichen den Schulort – ihre erbosten Eltern hatten sie nach der Zwangschließung der VS Lechleiten gleich gar nicht mehr in Steeg angemeldet, sondern in der VS Schröcken in Vorarlberg. Und die Strecke von Lechleiten nach Schröcken ist weiterhin offen.

Die Steeger Gemeinderätin Maria Fritz macht ihrem Ärger auf Facebook Luft. Früher habe man nicht nachdenken müssen, ob die Kinder sicher nach Hause kämen. Fritz geht mit Land Tirol, LR Palfrader bis hin zu Landeshauptmann Platter hart ins Gericht.

Auch der ehemalige VS-Direktor Heiß sitzt im Schulhaus in Lechleiten, wo er wohnt, fest, und vertreibt sich die Zeit mit Flötespielen – mit seinen ehemaligen Schülern. (hm)