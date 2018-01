Von Matthias Reichle

Zams – Vor wenigen Tagen gingen die Wogen hoch, als der Bürgermeister der Gemeinde Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) die Plakatwerbungen der politischen Parteien abhängen ließ – die Tiroler Tageszeitung hat berichtet.

Auch in Zams wurde im Herbst ein Plakatverbot diskutiert. Die SPÖ hatte gemeinsam mit der FPÖ einen entsprechenden Antrag eingebracht – mit der Bitte, diesen zu prüfen. „Ein komplettes Plakatverbot zur Wahl kommt für mich nicht in Frage. Es ist ein grundlegendes Element der Wahl. Was wir tun, ist, dass Plakate genau angeschaut werden“, erklärt VP-Bürgermeister Siggi Geiger. Sollten sie verkehrsbehindernd sein, werde es den Auftrag an den Bauhof geben, diese abzunehmen und zu hinterlegen, betont er. Das sei vor allem bei Kreuzungen der Fall, wenn die Sichtweiten nicht mehr gegeben sind.

Mit den beiden anderen Fraktionen im Gemeinderat, der FPÖ und der SPÖ, habe man sich darauf verständigt, sich auf die Bundesstraße zu beschränken – „und da so wenig wie möglich“. „Wir haben auf kurzem Weg ein Gentleman’s Agreement getroffen, auf das Plakatieren außerhalb zu verzichten“, bestätigt auch FPÖ-Gemeinderat Mathias Venier. „Wir haben gesagt, wir plakatieren nur entlang der Hauptstraße und nur dort, wo es die Leute nicht behindert“, betonen auch SPÖ-GR Armin Rudig und sein Listenkollege Herbert Frank. Letzterem wäre nach wie vor ein Komplettverbot das Liebste. „Das ist rechtlich nicht möglich.“ Bei der Idee zum Plakatverbot habe man sich tatsächlich etwas „übernommen“, so Venier.

Aber auch bei der jetzigen Vereinbarung müsse man auf der Hut sein. „Zu 95 Prozent plakatieren wir selbst“, erklärt der FP-Mandatar. Sollte eine Firma FPÖ-Plakate an falscher Stelle aufstellen, „dann werden wir sie entfernen“. Was Parteien tun, die nicht im Zammer Gemeinderat vertreten sind, hat man freilich nicht in der Hand.

Ein Lokalaugenschein gestern zeigt, einen Monat vor dem Wahltag ist es noch sehr ruhig. Einzig die SPÖ hat bereits Plakate angebracht – einige aber auch abseits der Hauptstraße.