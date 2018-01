Von Alexander Paschinger

Nassereith, Tarrenz – Es sollte ein wichtiges Jahr für das Gurgltal zwischen Imst und Nassereith werden. Während man im Unterlauf bei Imst noch immer auf die Ergebnisse der Zusammenschau von Hydrologie und Geologie für einen Hochwasserschutz wartet, gibt es aus dem Oberlauf bessere Nachrichten: „Die Grundflächen für die Renaturierung können jetzt abgelöst werden“, meldet der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll. Sein Nassereither Amtskollege Herbert Kröll rechnet mit einem Baubeginn im Herbst. Und aus der Abteilung Umweltschutz des Landes wird bestätigt, dass man vor der Einreichung der Pläne stehe.

Die Renaturierung des Pigerbaches wird zu 90 Prozent auf Nassereither und zu zehn Prozent auf Tarrenzer Gemeindegebiet durchgeführt. Das Land rechnet mit 1,3, die Gemeinden mit 1,4 Millionen Euro an Gesamtkosten, die je zur Hälfte von Land Tirol und EU getragen werden. Es geht um eine gut 900 Meter lange Flussstrecke, die sich auf gut fünf Hektar wieder mehr ausbreiten kann.

Die Vorverträge mit den 16 Grundeigentümern wurden bereits vor Längerem unterschrieben – nun werden die Grundablösen und Tausche zum Abschluss gebracht. Der Nassereither Dorfchef hat die Kontodaten für die Naturschutzabteilung jedenfalls zusammengesammelt – „im Februar sollte das Geld fließen“, so BM Kröll.

Die Renaturierung sollte mehrere Aufgaben erfüllen. Da wäre einmal die Schaffung neuer Lebensräume für Pflanzen und Tiere im Gurgltal. Dann auch ein wenig der Hochwasserschutz, zumal ja auch das Rückhaltebecken (die so genannte „Birne“) ausgeräumt werden soll. Und letztlich darf auch nicht die Funktion als Naherholungsgebiet vergessen werden, in das der Radweg integriert wird. In der Abteilung Umweltschutz verweist man gerne auf das Projekt in der Milser Au, das bei den Einheimischen zu einem beliebten Refugium geworden ist.

Die Planungen seien so weit abgeschlossen, man stehe vor der Einreichung der Pläne, heißt es aus dem Innsbrucker Landhaus. „Ich rechne nach Rücksprache damit, dass über den Sommer die nötigen naturschutz- und forstrechtlichen Verhandlungen abgeschlossen werden können“, sagt BM Herbert Kröll. Dann steht laut Fahrplan einem Baustart im Herbst nichts mehr im Weg.