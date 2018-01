Von Helmut Mittermayr

Reutte – Pecunia non olet. Schon Kaiser Vespasian wusste, dass Geld nicht stinkt, egal woher die Einnahmequelle sprudelt. Die Latrinensteuer füllte nicht nur römische Staatskassen, auch die Marktgemeinde Reutte setzt auf Einnahmen aus den Münzanlagen der beiden öffentlichen Klos. 5000 Euro finden sich im Haushaltsvoranschlag für 2018 – nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, aber auch Geld. Deshalb wurde dieser Posten von Bürgermeister Alois Oberer in der vergangenen Gemeinderatssitzung unter Dutzenden anderen auch erwähnt. Der Marktchef präsentierte den Budgetvoranschlag mit sichtlichem Stolz. Ist es doch gelungen, den Verschuldungsgrad des Marktes in seiner Amtszeit nahezu zu halbieren. 2010 schlugen noch 70 Prozent zu Buche, für 2018 sind 36 Prozent prognostiziert. Dass der eingeschlagene Weg vom gesamten Gemeinderat gerne mitgetragen wird, zeigte sich, als bei der Abstimmung darüber alle Hände in die Höhe gingen.

Alois Oberer freute sich, dass erstmals alle Wünsche der Fraktionen ohne Abstriche ins Budget eingebaut werden konnten. Noch nie hätten auch derart viele Projekte ohne Kreditaufnahmen im ordentlichen Haushalt platziert und finanziert werden können. Insgesamt beträgt der Voranschlag 23,6 Millionen Euro – davon 22 Millionen im ordentlichen Haushalt. Mit ein Grund für die positive Finanzlage sei neben „Budgetdisziplin und vernünftigem Wirtschaften auch die Sockelzahlung von 1,25 Millionen Euro der Reuttener E-Werke an die Marktgemeinde“.

Auch Vizebürgermeister Klaus Schimana sprach von einem „sehr soliden Budget“. Es habe schließlich schon andere Zeiten gegeben. Nicht unerwähnt wollte er allerdings lassen, dass sich der Verschuldungsgrad ganz anders darstellen würde, wenn die Schulden der ausgegliederten Reuttener Kommunalbetriebe (RKB) miteingerechnet werden müssten. Der offizielle Schuldenstand Reuttes lag zu Jahresbeginn bei über neun Millionen Euro – die RKB mitgerechnet, würde er sich fast verdoppeln. Oberer gab Schimana eingeschränkt Recht, hielt jedoch ein großes „Aber“ entgegen. Denn die Schulden seien sowohl bei der Gemeinde als auch der RKB seit Langem rückläufig und die Gemeinde in der Lage, alles zu finanzieren.

Einen großen Ausgabenposten stellt die soziale Wohlfahrt mit mehr als fünf Millionen Euro dar. Seniorenzentrum und Pflegeheim Ehrenberg sind darin enthalten. „Wobei beim Seniorenzentrum das Delta immer kleiner, also nahezu Kostendeckung erreicht wird“, sagte Oberer. Einen noch größeren Posten (6,7 Mio.) nehmen die Gemeindemitarbeiter mit 30,5 Prozent im ordentlichen Haushalt ein. Auf der Lohnliste der Gemeinde stehen 200 Personen, um 13 mehr als noch 2017. Die gewählten Organe schlagen mit 289.000 Euro zu Buche.

Auch zum Albern blieb in der Sitzung Zeit. Oberer erzählte, dass er LR Tratter während der Verhandlungen über Förderzusagen gefragt habe, ob er glaube, auch nach der Landtagswahl noch Landesrat zu sein. Vize-BM Schimana nicht auf den Mund gefallen: „Wenn du das willst, musst du ÖVP wählen, Luis.“ Dieser antwortete, dass dies ja noch schwieriger sei. Die 19-köpfige Runde war erheitert.