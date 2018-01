Von Denise Daum

Neustift – Seit Jahren ist den Eigentümern – Gemeinde Neustift und Tourismusverband Stubai – klar, dass beim defizitären Freizeitzentrum „etwas passieren“ muss. Das Gebäude mit Hallenbad, Sauna, Kegelbahn, Veranstaltungssaal und Vereinsräumen ist deutlich in die Jahre gekommen. Der Abgang liegt mittlerweile bei rund 500.000 Euro im Jahr. Der Landesrechnungshof sprach deshalb bereits im vergangenen Jahr eine Rüge aus und empfahl eine „rasche strategische Neuausrichtung“, die Tiroler Tageszeitung berichtete.

Ganz so rasch dürfte die aber nicht kommen – auch wenn die Gemeinde Neustift im Jänner 2017 auf Nachfrage der TT versprochen hatte, bis spätestens Anfang 2018 eine Entscheidung treffen zu wollen. Bislang gibt es aber nicht mehr als Ideen und Vorschläge, die aus mehreren von einem Projektentwickler begleiteten Gesprächsrunden des Verwaltungsrats hervorgegangen sind. Die Interessen der Freizeitzentrum-Eigentümer dürften nicht so weit auseinandergehen. Für die Gemeinde Neustift sei essenziell, so Bürgermeister Peter Schönherr, dass „wir ein vernünftiges Veranstaltungszentrum bekommen. Mir persönlich ist darüber hinaus wichtig, dass das neue Freizeitzentrum einen Mehrwert für das gesamte Tal darstellt.“

Dem Wunsch nach einem „ordentlichen“ Veranstaltungssaal kann sich TVB-Obmann Sepp Rettenbacher nur anschließen. „Zudem müssen wir touristisch noch etwas bieten. Angedacht ist ein Alpinzentrum für Gästekinder mit Kletterhalle oder so“, erklärt Rettenbacher. Ins Spiel gebracht wurde auch die Idee, sich mit einem Alpinzentrum auf Franz Senn zu berufen. Jenen Pfarrer, der 1881 nach Neustift kam und die touristischen Entwicklungen im Tal entscheidend mitgeprägt hat. Eines ist für den TVB-Obmann aber klar: „Das Schwimmbad ist Geschichte.“ In Fulpmes-Telfes hat bekanntlich vor etwas mehr als drei Jahren das Erlebnisbad Stubay neu eröffnet. Für ein zweites Bad gebe es in so geringer Distanz einfach keinen Bedarf, ist Rettenbacher überzeugt.

Ein Weiterbetrieb ohne Generalsanierung bzw. Neubau dürfte laut internen Analysen im Übrigen nur noch bis 2018/2019 möglich sein.