Von Peter Nindler

Innsbruck – Das Grenzschutzmanagement am Brenner wurde bereits vor eineinhalb Jahren eingerichtet. Für Errichtung, Miete und Betrieb der anlassbezogen vorbereiteten Infrastruktur wurden bisher mehr als zwei Millionen Euro ausgegeben. Aktiviert werden mussten die Kontrollen direkt am Grenzübergang bisher noch nicht.

Seit dem Frühjahr 2016 arbeiten Österreich und Italien intensiv zusammen, vor allem auf Südtiroler Seite wird seither effizienter kontrolliert. Mitte Oktober des Vorjahres ging dann die Kontrollstelle Seehof im Bereich Brennersee in Betrieb, sie erleichtert die Kontrollen von Güterzügen. Erst am vergangenen Wochenende wurden innerhalb von 24 Stunden 23 Afrikaner auf Güterzügen und auf der Straße aufgegriffen, die unerlaubt nach Tirol einreisen wollten. Gestern waren es elf.

Seit Juli vergangenen Jahres werden die rund 180 im Kontrolleinsatz stehenden Polizisten am Brenner von 100 Soldaten des Bundesheeres unterstützt. Die Exekutive ist für die Ausgleichsmaßnahmen und die Schleierfahndung zuständig, das Bundesheer unterstützt sie bei den Zugkontrollen. Im Vorjahr konnten so mehr als 7400 Menschen an der Weiterreise durch Tirol gehindert werden. Sie hatten keine gültigen Dokumente für die Einreise nach Österreich.

Dass jetzt laut den Plänen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine neue Grenzschutzeinheit aufgebaut werden soll, überrascht deshalb Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP). „Ich gehe davon aus, dass es sich um ähnliche Vorbereitungen handelt, wie wir sie bereits vor über einem Jahr gemeinsam mit dem damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka in Tirol getroffen haben, um innerhalb von 24 Stunden Grenzmanagementmaßnahmen zu aktivieren“, sagt er gegenüber der TT. Andererseits sei es zu begrüßen, wenn der neue Innenminister Vorsorge treffe, um auf eine allfällige Verschärfung des Flüchtlingsaufkommens in ganz Österreich vorbereitet zu sein.

Die Wünsche des Landeshauptmanns, der am Donnerstag weitere Maßnahmen für die Sicherheit in Tirol präsentieren möchte, gehen aber in eine andere Richtung. Durch den Vorstoß des Innenministers sieht er einmal mehr seine Forderung nach 300 zusätzlichen Polizei-Planstellen in Tirol bestätigt. „Im Sinne des Belastungsausgleiches ist es notwendig, dass Tirol nun besonders berücksichtigt wird.“ Die bisher zugeteilten 146 Planstellen hätten noch zu keiner Entlastung geführt, betont Platter, weil Tirol insgesamt 180 Polizistinnen und Polizisten bei den wichtigen Ausgleichsmaßnahmen wie Schleierfahndung oder Zugkontrollen am Brenner im Einsatz habe. Bis 2019 sollen noch weitere 140 Planstellen hinzukommen.

Die Tiroler Polizei hat aktuell rund 2240 Bedienstete, davon sind 2070 im Exekutivdienst und 170 in der Verwaltung beschäftigt.