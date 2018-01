Innsbruck – Kandidieren öffentlich Bedienstete für eine Partei, so ist ihnen gesetzlich die erforderliche Zeit für Wahlkampfaktivitäten zu gewähren. Damit sind Beamte gegenüber Privatangestellten privilegiert. Dass gleich sieben Polizisten auf hinteren bzw. aussichtslosen Plätzen auf der FPÖ-Landesliste aufscheinen und sie damit die Diensfreistellungen in Anspruch nehmen (können), schlägt jetzt hohe Wellen. Schließlich sind die Exekutivbeamten teilweise als Chauffeure für FPÖ-Parteichef und Spitzenkandidat Markus Abwerzger im Einsatz. Und darüber hinaus für seine Sicherheit zuständig. Wie Abwerzger gegenüber der TT erklärt, würden die Betroffenen allerdings auch Bürodienste leisten und sich bei Verteilaktionen im Wahlkampf engagieren.

Der Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer sieht die Auslegung der Regelungen für Beamte dennoch kritisch. „Da geht es allerdings nicht darum, auf welchem Platz sie kandidieren. Aber die Frage ist schon, ob Fahr- oder Sicherheitsdienste durch Landtagskandidaten etwas mit Wahlwerbung für eine Person oder eine Partei zu tun haben.“ Mayer kritisiert deshalb die Vorgangsweise der Tiroler FPÖ und prangert den Missbrauch „von begünstigten Regelungen“ an.

Ähnlich argumentiert SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik. „Wahlen sind das höchste Gut in einer Demokratie, dass Beamte dafür dienstfrei gestellt werden können, finde ich grundsätzlich in Ordnung.“ Zu den Urnengängen gehöre gleichsam der Wahlkampf. „Sicherheitsaufgaben oder Chauffeurtätigkeiten sind aus meiner Sicht jedoch keine Wahlkampfaktivitäten.“ Dadurch entfache die Anti-Privilegien-Partei FPÖ eine Privilegiendebatte. „Und alle Beamten werden wieder in einen Topf geworfen. Das kann es auch nicht sein.“

Die Grünen sprechen einem waschechten Blaulichtskandal. „Ausgerechnet die FPÖ, die immer nach mehr Sicherheit schreit und gegen die rot-schwarzen Privilegien aufmarschiert ist, entzieht der Polizei so dringend benötigtes Personal für private Zwecke. Das ist zutiefst unsolidarisch den anderen Polizisten gegenüber, die täglich für die Sicherheit in Tirol sorgen und Überstunden machen“, sagt Klubchef Gebi Mair. Tirol benötige die Exekutivbeamten dringend auf der Straße, nicht als persönliche Chauffeure des FPÖ-Chefs. Über die öffentlich finanzierte Leibgarde von Abwerzger schüttelt Mair nur den Kopf.

Für die Grünen ist die Option der Dienstfreistellung im öffentlichen Dienst generell in Ordnung, sofern es sich um Kandidaten an wählbarer Stelle handelt. „Doch es ist wirklich skandalös, wie die FPÖ hier agiert. Abwerzger muss sich erklären“, drängt Mair auf eine Abkehr von dieser Praxis. Und Landtagskandidatin Stephanie Jicha fragt sich, „ob die dienstfreigestellten Polizisten ihre Waffe mit dabeihaben“.

Auch in der FPÖ mehren sich die kritischen Stimmen. Landtagsabgeordneter Edi Rieger fordert eine Abschaffung dieses Privilegs für „alle öffentlich Bediensteten“. (pn)