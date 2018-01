Von Harald Angerer

Kitzbühel, St. Johann i. T. – Es wird eng, zu eng für das Rote Kreuz am aktuellen Standort in Kitzbühel. Derzeit sind die Rotkreuz-Wache Kitzbühel und die Bezirksstelle in der Jochberger Straße, direkt neben der Feuerwehr Kitzbühel, untergebracht. „Wir brauchen dringend mehr Platz“, schildert Rotkreuz-GF Bernhard Gschnaller. Schon seit einiger Zeit ist man deshalb auf der Suche nach einem neuen Standort, die TT berichtete.

Nach längerem Stillstand ist nun aber Bewegung in die Sache gekommen. Eine Fläche westlich des Eurotours-Standortes wurde ins Auge gefasst und inzwischen gab es dazu auch schon Gespräche mit der Stadt und dem Roten Kreuz, denn die Fläche ist im Besitz der Stadt. „Wir wollen das Rote Kreuz auf jeden Fall in Kitzbühel halten und das Rote Kreuz hat uns versichert, dass der Standort sehr gut wäre“, schildert Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler und Gschnaller bestätigt: „Einsatztaktisch ist der Standort neben dem Eurotours sehr gut.“

Bisher habe man aber wegen der unklaren Bodenbeschaffenheit von diesem Standort abgesehen. Schon die Firma Eurotours musste ihre Zentrale vor dem Grundwasser in dem Bereich schützen. Zudem ist bei dem ins Auge gefassten Grundstück eine Kontaminierung nicht ausgeschlossen. „Die Stadt hat uns nun allerdings zugesagt, dass das ganze Thema Boden uns belasten wird“, sagt Gschnaller. Denn eine Absicherung der Bodenplatte und auch ein Bodenaustausch wäre wohl unumgänglich. „Und das ist für uns finanziell nicht zu stemmen“, sagt der RK-Geschäftsführer und weiter: „Die Stadt hat uns gesagt, dass wir für die Fläche eine Planung für die Kubatur vornehmen sollen, denn auch das Landschaftsbild ist in dem Bereich ein Thema.“

Positive Signale gebe es auch schon vonseiten der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel, denn der neue Standort befindet sich im Seenschutzgebiet. „Auch hier sind wir schon recht weit, es gibt noch ein technisches Detail zum Oberflächenwasser zu klären. Wir sind aber sehr guter Dinge. Die von der Stadt gewünschte Planung wurde inzwischen auch ausgearbeitet“, erklärt Gschnaller.

Für Bürgermeister Winkler ist klar: „An der Sicherheit und beim Roten Kreuz darf nicht gespart werden.“ Deshalb hat er dem Roten Kreuz auch die Unterstützung der Stadt zugesagt. Auch der bestehende Standort des Roten Kreuzes ist im Besitz der Stadt. „Der würde sicher nicht lange frei bleiben“, ist Winkler überzeugt. Unter anderem bräuchte auch die Feuerwehr mehr Platz.

Es sehe alles in allem gut aus für einen Standort in Kitzbühel. Da aber die Zeit drängt, habe man auch Gespräche mit St. Johann aufgenommen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, sollte der Standort in Kitzbühel doch nicht kommen. „Vom Roten Kreuz hat es eine Anfrage gegeben, ob wir eventuell einen Platz hätten“, sagt St. Johanns Bürgermeister Stefan Seiwald. Deshalb mache man sich nun Gedanken, ob es für die Bezirksstelle Flächen gebe, zum Beispiel beim Blaulichtzentrum. Seiwald stellt aber klar: „Wir wollen niemanden von einem anderen Ort wegholen.“ Es sei ganz klar, dass St. Johann eine Ausweichlösung wäre, wenn der gewünschte Standort in Kitzbühel nicht verwirklicht werden kann.

Bereits Anfang Februar wird es wieder Gespräche zwischen Rotem Kreuz und Stadt geben. Die Planung sollte 2018 erfolgen, gebaut werden soll dann 2019.