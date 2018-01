Von Michael Mader

Kufstein – Franziska Schumi, Spitzenkandidatin der NEOS im Bezirk Kufstein, ist von der mangelhaften medizinischen Versorgung im Bezirk erschüttert. Für die 33-Jährige sei dies einer der Gründe, warum junge Leute aus dem ländlichen Raum abwandern. „Ich bin aus Kärnten weggezogen, weil es für mich dort nicht attraktiv schien und ich nicht jene Chancen hatte, die ich in Tirol habe. Wenn man jedoch nicht möchte, dass alle nach Innsbruck ziehen, dann müssen bestimmte Faktoren gegeben sein“, ist sie überzeugt. Für sie sei die medizinische Betreuung ein zentraler Punkt.

Schumi ärgert sich, dass sie monatlich einen wesentlichen Teil ihres Einkommens für die Sozialversicherung bezahle, von gerade mal sechs Frauenärzten im Bezirk Kufstein aber nur zwei einen Kassenvertrag hätten: „Ich wohne in Kramsach und bezahle für die Routineuntersuchungen beim Frauenarzt 260 Euro im Jahr, weil mein Arzt keinen Kassenvertrag hat. Davon bekomme ich kaum die Hälfte zurück.“

Unterstützung erhält Schumi von NEOS-Gesundheits- und Sozialsprecher Nationalrat Gerald Loacker: Er fordert faire Honorare für Ärzte, sie müssten Geld mit ihren Leistungen verdienen können. Für Loacker, der dabei die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) kritisiert, ist der Arztberuf zu wenig flexibel: „Beispielsweise darf ein Arzt noch nicht überall einen anderen Arzt anstellen. Das ist ein Problem, wenn jemand in diesem Berufsfeld nach Teilzeitlösungen sucht.“

Für Werner Salzburger, Obmann der TGKK, ist die Kritik der NEOS nicht nachvollziehbar: „Wir sind die Letzten, die sich gegen Kassenstellen wehren.“ In Wörgl sei die Kassenstelle für einen Frauenarzt s ausgeschrieben. „Aber wir kriegen niemanden, obwohl wir sieben Prozent über dem Bundesschnitt bezahlen.“ Flexibel sei man bei der ­TGKK sehr wohl. „Wir haben erst unlängst beschlossen, dass sich Ärzte auch eine Kassenstelle teilen können.“ Das sei in Tirol bereits 40-mal in Anspruch genommen worden.