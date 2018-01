Zams, Flirsch, Grins – Die Pflegeinfrastruktur im Bezirk könnte bis 2022 schneller wachsen als die Seilbahninfrastruktur. Weil, wie berichtet, Liftprojekte gestoppt oder verzögert werden.

Zum Ausbau der Pflegeeinrichtungen erläuterte kürzlich LR Bernhard Tilg: „Die Bettenzahl für Langzeitpflege wird von derzeit 305 auf 382 klettern.“ Zusätzlich würden elf Betten für Kurzzeitpflege zur Verfügung stehen.

Auf Basis des Pflegestrukturplans 2012–2022 werde die Bettenzahl des Seniorenzentrums Zams-Schönwies von 30 auf 60 verdoppelt. Unabhängig davon seien die Vorbereitungen zum Bau (2019) des Hauses für Übergangspflege im Gange, wie BM Siggi Geiger bestätigte. Nicht mehr aktuell sei allerdings das Projekt Schwerpunktpflege im Umfeld des Seniorenzentrums. „Das geht sich vom Platzangebot nicht mehr aus. Wir beraten über einen Alternativstandort in Zams“, sagte Geiger in seiner Funktion als Verbandsobmann. Laut Strukturplan soll das 24-Betten-Projekt für Schwerpunktpflege trotzdem bis 2022 umgesetzt werden.

Am Standort Wohn- und Pflegeheim St. Josef in Grins ist ebenfalls ein Erweiterungsbau mit 30 Betten geplant. „Wir sind bei der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs. Baubeginn ist 2019“, bestätigte Heimleiter Gottlieb Sailer am Mittwoch. Einige Betten würden für Kurzzeitpflege reserviert. Bezirksweit sind insgesamt 23 Betten für Tagesbetreuung vorgesehen.

Um fünf Betten soll schließlich das Flirscher Wohn- und Pflegeheim Oberes Stanzertal (derzeit 30 Betten) erweitert werden.

Auch die Zahl der mobilen Dienste bzw. Leistungsstunden steigt rasant – im Bezirk Landeck über dem tirolweiten Durchschnitt. 2012 wurden Dienste der Sozialsprengel im Umfang von 47.000 Stunden in Anspruch genommen, 2017 waren es 69.000 Stunden, was einer Steigerung von 47 Prozent entspricht. Die Klientenzahl ist in diesem Zeitraum von 571 auf 834 geklettert.

Versorgungssicherheit für kranke und pflegebedürftige Menschen bleibe Generalziel und Daueraufgabe des Landes, hob Tilg hervor. „Es geht um Altern in Würde.“ (hwe)