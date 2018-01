Die Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Radfeld schreitet weiter voran: „Wir waren einmal die am höchsten verschuldete Gemeinde im Bezirk Kufstein. Im Jahr 2017 konnte der Stand der flüssigen Mittel — also der Kontostand inklusive Rücklagen — von 1,156 Millionen Euro weiter auf rund 1,217 Millionen Euro erhöht werden", ist Bürgermeister Josef Auer stolz. In den vergangenen acht Jahren habe die Gemeinde Radfeld ihre effektive Verschuldung von 4,227 Millionen Euro auf 1,038 Millionen Euro gesenkt. Auer: „Die effektive Verschuldung aus dem Jahr 2009 wurde somit um mehr als 75 Prozent reduziert. Der Verschuldungsgrad wurde von über 72 Prozent auf 36 Prozent halbiert." Dies sei trotz der sehr vielen durchgeführten Investitionen gelungen. So mussten etwa allein in den Ausbau der Wasserversorgungsanlagen mehr als 2,5 Mio. Euro investiert werden. (TT)