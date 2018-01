Von Helmut Mittermayr

Reutte – Eigentlich, ja eigentlich kann im Zentrum Reuttes niemand ebenerdig bauen. Das lässt der Bebauungsplan nicht zu und war bisher politischer Konsens in der Marktgemeinde. Das Ortsbild würde leiden, wenn ebenerdige Gebäude entstünden, hieß die Übereinkunft. Dies ändert sich nun mit Rolf Spectacles. Die Firma hat in der Lindenstraße bisher einen Ausstellungsraum für Brillen in der aufgelassenen Tankstelle unterhalten. Nun soll ein Verkaufsraum dazukommen. Der künftige Brillenshop musste dafür extra den Gemeinderat passieren, war doch die Aufhebung des bestehenden Bebauungsplanes und Genehmigung eines ebenerdigen Gebäudes notwendig.

Schon im Bauausschuss gab es konträre Standpunkte, die sich in der Gemeinderatssitzung fortsetzen sollten. Vizebürgermeister Klaus Schimana (VP) sprach von einem möglichen (Holz-)Container, dessen Erscheinungsbild man noch dazu nicht einmal kenne. Seine sechsköpfige Fraktion werde jedenfalls dagegen stimmen. Schimana war bemüht, das Unternehmen und das Ansuchen zu trennen. Selbstverständlich sei man froh, Rolf in Reutte zu wissen. Aber es würden so viele Geschäftsflächen leer stehen, in die Rolf wechseln könne, dass man nicht den Bebauungsplan aufheben wolle, um eine Sonderlösung zu legitimieren, die bald Nachahmer auf den Plan rufen werde.

Fraktionskollege Ernst Hornstein kritisierte, dass schon mehreren Privatpersonen wie Unternehmen gleichlautende Wünsche in Reutte abgelehnt worden seien, weil der Bebauungsplan Ebenerdiges nicht zulasse: „Der Grundbesitzer einer Baulücke ist mir heute noch böse dafür.“ Auch Eurospar in der Mühler Straße habe vor gar nicht langer Zeit ebenerdig bauen wollen und sei von der Gemeinde gezwungen worden, die Kubatur so auszuweiten, dass der Neubau zumindest wie „E+1“, also Erdgeschoß plus ein Stockwerk, aussehe. Der Malermeister warnte vor den Folgewirkungen des Beschlusses und empfahl, wie bisher übergeordnete vor Einzelinteressen zu stellen.

Die Mehrheitsfraktion Liste Luis von Bürgermeister Alois Oberer konnte den Argumenten der „Schwarzen“ nichts abgewinnen. Bauausschuss-Obmann Roland Bader sah in jedem Fall eine Verbesserung des Ist-Zustandes. Außerdem wolle „Rolf“ seines Wissens nirgendwo anders in Reutte hingehen. VBM Michael Steskal erklärte, dass aus einer Einzelfallentscheidung niemals andere daraus Rechtsansprüche ableiten könnten. „Aber Druck entsteht. Für die einen macht man Ausnahmen, für andere nicht“, hielt Hornstein entgegen. Für BM Alois Oberer machte das temporäre Bauwerk auch deshalb Sinn, weil damit die wenig hübschen Garagen im Hintergrund abgedeckt seien. Die Abstimmung brachte ein klare Entscheidung: zwölf Stimmen für die Sonderlösung, sieben dagegen.

Das ebenerdige Rolf-Verkaufsgebäude, das in der Lindenstraße an die alte Tankstelle in Richtung Zentrum andocken wird, soll nicht massiv ausgeführt werden, kein Fundament aufweisen und könnte nach fünf Jahren auch wieder weichen müssen, sollte der Grundbesitzer eine andere Verwendung im Sinne haben. Aber auch eine längere Nutzung ist denkbar.

Firmenchef Roland Wolf korrigiert Schimana: „Das wird kein Container, sondern ein Designshop aus Holz in einem nachhaltigen Baukastensystem.“ Der Laden werde einen neuen Namen tragen und sicher nicht Rolf Spectacles heißen. Das neue Optikergeschäft möchte abseits vom exklusiven Ruf von Rolf Spectacles Kunden mit kleinem Portemonnaie anziehen.