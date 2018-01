Von Denise Daum

Innsbruck – „Es brennt im Westen und Osten von Innsbruck“, zeigt sich FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger alarmiert. Vor allem der Westen und teilweise der Osten hätten keine ausreichende Versorgung durch die Feuerwehr. Die Wartezeit auf die Berufsfeuerwehr, die bekanntlich in der Hunoldstraße stationiert ist, sei in diesen Regionen aufgrund der Anfahrtswege zu lang. „Das kann Menschenleben kosten und dafür habe ich kein Verständnis. Ganz ehrlich: Ich möchte nicht im Westen von Innsbruck leben“, formuliert es Abwerzger drastisch. Der von ihm geortete Missstand könne im Übrigen von den Freiwilligen Feuerwehren nicht kompensiert werden.

FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel bläst ins gleiche Horn. Seine Forderung: Aufstockung des Personals sowie die Installierung einer zusätzlichen Berufsfeuerwehrwache im Westen Innsbrucks. Das sei leicht und mit relativ wenigen Mitteln zu machen. „Für Prestigeprojekte ist ja sonst auch genug Geld da.“

Der ressortzuständige Vizebürgermeister Christoph Kaufmann (FI) ist ob dieser Aussagen fassungslos. „Wir sind in Innsbruck bestens aufgestellt. Wir haben eine ausgezeichnete Berufsfeuerwehr und zehn Freiwillige Feuerwehren, die sind allesamt top.“ Die Kritik der FPÖ sei inhaltlich haltlos, ärgert sich ein merklich aufgebrachter Kaufmann. „Wenn die Leitstelle merkt, dass die Berufsfeuerwehr länger zu einem Einsatzort brauchen würde, werden die Freiwilligen Feuerwehren mitalarmiert.“ Im Osten sei man mit drei Freiwilligen bestens aufgestellt. Und für den Westen Innsbrucks verweist Kaufmann zudem auf die Feuerwehr Völs, die genauso in Innsbruck Assistenzeinsätze macht. Der Brandeinsatz ende nicht an der Ortsgrenze.

Bei der Berufsfeuerwehr wurden im vergangenen Jahr acht Personen neu eingestellt, weitere fünf kommen heuer dazu. Unabhängig davon werde aktuell eine Feuerwehrbedarfsanalyse ausgearbeitet, um auch in den kommenden Jahren gut gerüstet zu sein. „Niemand muss sich in Innsbruck unsicher fühlen“, fasst Kaufmann zusammen. Das Schüren von Ängsten sei typisch für die FPÖ. „Aber ich lasse mir auch in Zeiten des Wahlkampfs ein gut funktionierendes System nicht madig machen.“

Ähnlich sieht es die ÖVP, die der „Panik- und Angstmache“ der FPÖ eine Absage erteilt. „Das Spiel mit der Angst der Menschen und Zurufe von außen, die noch dazu mit ­Fake News garniert sind, nützen dem Innsbrucker Feuerwehrwesen am allerwenigsten“, erklärt ÖVP-Sicherheitssprecher Franz Hitzl. Die Feuerwehren seien auf dem letzten Stand der Technik, die Alarmpläne würden laufend angepasst.