Innsbruck — „Bürgerbeteiligung hat in Innsbruck einen hohen Stellenwert", erklärte BM Christine Oppitz-Plörer gestern bei einer Zwischenbilanz über die städtischen Bürgerbeteiligungsprozesse. Diese sind im Regierungsprogramm 2012 bis 2018 verankert, auch ein eigener Gemeinderatsausschuss wurde geschaffen. Laut Stadt gab es bisher über 30 Prozesse, bei denen die Bevölkerung in unterschiedlicher Form zur Mitwirkung eingeladen wurde: Die Palette reicht von der Spielplatzgestaltung, etwa in Kranebitten oder im Siegl-anger, über den „Leitbildprozess" in Vill — der vom dortigen Stadtteilausschuss ausging — bis hin zum Bürgerbeteiligungsprozess in Mühlau. Dort waren es anonym und statistisch repräsentativ ausgewählte „Bürgerräte", die sich mehrere Tage lang intensiv mit Stadtteilthemen beschäftigten. Über dieses Modell würden Frauen oder Neuzugezogene stärker berücksichtigt, betont Oppitz-Plörer.

Aus vielen Prozessen entstanden laut Stadt konkrete Projekte — so etwa die neue MÜG-Außenstelle und das Sozialzentrum in Hötting-West.

An den Stadtteiltagen, bei denen Politiker und Beamte vor Ort für Fragen zur Verfügung standen, nahmen nach Stadtangaben bei 57 Veranstaltungen an 19 Standorten insgesamt 1400 Interessierte teil. Auch wenn der Andrang teils überschaubar war, möchte Oppitz-Plörer die Reihe weiterführen: Die Stadtteiltage müssten sich „vielleicht noch einspielen", seien aber eine gute Gelegenheit, Anliegen vor Ort direkt anzusprechen. Ziel sei es, die Veranstaltung zweimal pro Gemeinderatsperiode durchzuführen.

Die nächsten Beteiligungsprojekte stehen bereits an: Im Bereich Sieglanger-Mentlberg findet am 6. Februar eine Infoveranstaltung zur Parkraumbewirtschaftung statt. Darauf aufbauend solle — wie in Igls oder Mühlau — ein allgemeiner Stadtteilentwicklungsprozess entstehen, so Oppitz-Plörer. Bei der Umgestaltung des Bürgerservices im Rathaus wiederum würden speziell Senioren eingebunden.

Den Vorwurf von Kritikern, die Stadtregierung habe eine „Drüberfahrermentalität" und die Bürgerbeteiligung sei ein „Feigenblatt", teilt Oppitz-Plörer nicht: „Viele Dinge, die neu sind, werden anfangs kritisch gesehen." Die Bürgermeisterin verwies auch darauf, dass ihre Fraktion nur acht von 40 Stimmen im Gemeinderat habe. Die Kunst in der Stadtregierung sei, trotz der fraktionellen Aufsplitterung Mehrheiten zu finden. Sie sei froh, sich in der Regel auf große Mehrheiten stützen zu können, gerade bei langfristigen und wichtigen Vorhaben.

Ein völlig anderes Bild zeichnet Anita Stangl, Sprecherin der Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck: Die Stadt sei „von einer echten Bürgerbeteiligung weiter entfernt denn je". Das eigens geschaffene Bürgerbeteiligungsbüro sei nach ca. einem Jahr wieder geschlossen worden, der Bürgerbeteiligungsausschuss „dürfte ob seiner Inaktivität bis heute nicht wissen, was der Zweck seines Daseins ist". In den Stadtteiltagen sieht Stangl „reine Alibiveranstaltungen": Der Bürger müsse dort „nach etwas fragen, was er eigentlich gar nicht wissen kann, weil es keine Transparenz gibt". Die Bevölkerung dürfe vielleicht mitreden, wenn es um die Neugestaltung eines Spielplatzes gehe. „Bei den wirklich wichtigen und kostenintensiven Vorhaben" — Patscherkofel, Haus der Musik, Nachverdichtungen, „Megawohnbauprojekte" — hätten die Innsbrucker „null Mitsprachemöglichkeiten".

Übrigens: Eine interaktive Karte mit allen Bürgerbeteiligungsprojekten findet man ab sofort unter www.ibkinfo.at/buergerbeteiligung-2. (md)