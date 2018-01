Die ÖVP präsentierte am Donnerstag ihr Kandidatenteam für den Bezirk Kufstein. An der Spitze steht ein weiteres Mal der Breitenbacher Bürgermeister Alois Margreiter: „Im letzten Wahlkampf habe ich mit 5682 Stimmen die meisten Vorzugsstimmen von ganz Tirol bekommen." Diese Vorzugsstimmen beeinflussen die Reihung der Kandidaten für den Landtag. 16 Mandate erwartet sich die ÖVP in Tirol, zwei davon würden dann auf den Bezirk Kufstein fallen. Die Kernthemen Margreiters sind der ländliche Raum, leistbares Wohnen und der Hochwasserschutz für die Gemeinden entlang des Inns. Bezüglich des Wohnens meint er, dass in jeder Gemeinde landwirtschaftlich weniger attraktive Flächen vorhanden sind, die man für Wohnzwecke adaptieren könnte. Meist ist jedoch die Forstverwaltung gegen die Rodung solcher Flächen.

Ebenfalls ein zweites Mal kandidieren die beiden LA Barbara Schwaighofer (Listenplatz 2) und Bettina Ellinger (Listenplatz 4). Geht es Schwaighofer um die Anliegen der Wirtschaft und dabei im Besonderen um die Attraktivierung der Lehre, so geht es Ellinger speziell um die Vertretung der Arbeitnehmer und um die Bildung. „Wir brauchen unbedingt flexiblere Modelle der Nachmittagsbetreuung. Auch die Ferienbetreuung darf nicht allein auf die Gemeinden abgewälzt werden", so Ellinger.

Das Thema Verkehr und Ehrenamt hat sich der Ebbser Vizebürgermeister Sebastian Kolland (Listenplatz 3) auf die Fahnen geheftet. Er fordert eine Anhebung der Lkw-Maut in Südtirol und Bayern, damit die Brennerstrecke weniger attraktiv ist, und beispielsweise zwei- bis dreitägige digitale Autobahnvignetten. (be)