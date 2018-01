Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Jetzt ist es fix: Die SOG-Zone (Stadt- und Ortsbildschutzgesetz) wurde am Mittwochabend im Schwazer Gemeinderat beschlossen. Aber nicht ohne Kritik.

Nach der neuerlichen Auflage im Dezember trudelte erneut eine Stellungnahme seitens des Besitzers der Stadtgalerien ein. Günther Berghofer will vermeiden, dass das Einkaufszentrum in der Schutzzone liegt, immerhin sei es kein historischer Bau – die TT berichtete. Doch seine Anstrengungen waren vergeblich. „Es geht um eine qualitative architektonische Entwicklung und nicht nur darum, historische Gebäude zu schützen“, sagt GR Philipp Ostermann-Binder (VP). Für Grünen-GR Hermann Wera­tschnig soll die Schutzzone auch Moderne und Innovation zulassen und nicht nur konservieren. GR Eva-Maria Moser (FP) merkte an, dass auch die Bebauungspläne der Stadtteile überarbeitet und angepasst gehören.

Für GR Victoria Weber (SP) ist die Schutzzone nach wie vor ein rotes Tuch. „Für die Stadtentwicklung ist nicht nur diese Zone wichtig. Schwaz hat viel mehr. Es gibt noch einige Flecken in der Stadt, die verbaut gehören. Da braucht es zukunftsträchtige Projekte und so etwas gefällt mir viel besser als eine Schutzzone“, sagt Weber. Sie stellt eine Balance zwischen Konservieren und Moderne in Frage.

Sie und zwei ihrer SP-Kolleginnen sowie GR Walter Egger (VP) enthielten sich der Stimme.

Als wichtiger Punkt wurde in der SOG-Zone bereits bei vorherigen Beschlüssen die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen (PV) aufgenommen. Dieser Umstand führte nun u. a. dazu, dass der Bebauungsplan im Bereich der Bezirkshauptmannschaft für deren Umbau geändert werden musste. Geplant war bisher ein begrüntes Flachdach. Damit aber keine aufgestellten, sondern ins Dach integrierte Photovoltaik- bzw. Solarpaneele montiert werden können, soll nun ein Satteldach mit zwölfprozentiger Neigung entstehen. Dazu muss der höchste Punkt des Gebäudes um 0,5 Meter erhöht werden. Daher brachte GR Ostermann-Binder als Baureferent eigens eine Stellungnahme zum zuletzt bereits abgesegneten Bebauungsplan fürs Flachdach ein.

„Wäre ich ein Schelm, könnte man sagen, dass der Baureferent die Leiter für die Satteldächer des Bürgermeis­ters legte. Es ist bekannt, dass er sich Satteldächer wünscht und selbst unterm Pultdach wohnt“, sagt GR Weratschnig. Er wolle nur zustimmen, wenn die PV-Anlage fix kommt und so die Betriebskosten der BH vergünstigt werden können. Das sieht auch StR Viktoria Gruber so. Sie hofft, dass am Satteldach die nötige Energie gewonnen werden kann. Der neue Bebauungsplan wurde einstimmig angenommen.