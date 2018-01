Gschnitz – Im Gschnitzer Gemeinderat gab es am Dienstagabend einen ungewöhnlichen Besucher: Ein Polizeibeamter der PI Stein­ach verfolgte die Sitzung. Hintergrund ist ein Vorfall im Juni 2017: Ein pensionierter Gschnitzer Gastwirt, der mit der Gemeindeführung seit Jahren wegen diverser Bau- und Widmungsangelegenheiten im Konflikt liegt, hatte Bürgermeister Christian Felder (Gemeinsam für Gschnitz) im Anschluss an eine Sitzung durch einen tätlichen Angriff zu Sturz gebracht. Felder war kurzfristig nicht ansprechbar, musste mit Notarztbegleitung in die Klinik gebracht und vorübergehend stationär aufgenommen werden. Der anschließende Prozess am Landesgericht Innsbruck endete mit einer Diversion: Der Gastwirt zahlte 900 Euro Geldbuße, BM Felder erhielt 200 Euro Teilschmerzengeld.

Bei der jüngsten Sitzung wurde der Wirt, Helmut Schafferer, nun als neuer Gemeinderat der oppositionellen Bürgerliste Gschnitz angelobt, er folgt dem verstorbenen Peter Pichler nach. Für ihn ist die Präsenz des Polizisten „unverständlich, so etwas hat es in einer Sitzung noch nie gegeben“. Schafferer betonte, er sei nicht verurteilt worden und unbescholtener Staatsbürger. Dem Bürgermeister wirft er „Schikanen“ vor.

Die Anwesenheit des Beamten sei „rein präventiv“ gewesen, betont BM Felder. Schon nach dem Vorfall habe man mit der Polizei vereinbart, dass ein Beamter einer Sitzung beiwohnen solle. Es gehe darum zu zeigen, „dass eine Sitzung gesittet ablaufen kann“ und „solche Vorfälle nicht mehr passieren dürfen“. Die Gerichtsverhandlung habe „klipp und klar“ gezeigt, was vorgefallen sei. Es habe ein „volles Schuldeingeständnis“ Schafferers gegeben, dieser habe eine Diversion angeboten, die er, Felder, angenommen habe. Schafferers Angelobung sei für ihn „kein Problem“. Er verweist aber darauf, dass Schafferer als Zuhörer bei Sitzungen wiederholt aggressiv aufgetreten sei.

Hans Salchner von der PI Steinach erklärt auf TT-Anfrage, dass ein Vertreter der Polizei ohne konkreten Auftrag „über Ersuchen des Bürgermeisters als Zuhörer an der Sitzung teilgenommen“ habe. Die Gesprächskultur sei ja oft bereits eine andere, wenn ein Außenstehender vor Ort sei. Bei Bedarf könne man das auch „jederzeit wieder machen“, betonte Salchner, der aber eines klarstellt: „Wir sind weit weg davon, Sitzungen unter Polizeischutz abhalten zu müssen.“ (md)