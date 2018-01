Von Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer

Patsch, Innsbruck – Nach fünf Jahren Schwarz-Grün in Tirol sind die Verhältnisse klarer als zuvor: Die ÖVP möchte die 40-Prozent-Marke wieder überspringen, der Juniorpartner kämpft seit dem Desaster bei der Nationalratswahl um jeden Prozentpunkt. 12,59 Prozent waren es 2013. Die Grünen wollen laut Spitzenkandidatin und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe jedenfalls das schwarz-grüne Westachsenmodell von Vorarlberg über Tirol bis Salzburg fortsetzen. „Wir haben gut zusammengearbeitet.“ Die ÖVP lässt sich hingegen alle Optionen offen. Was wiederum die Ökopartei anstachelt, die Schwarz-Blau in Tirol unbedingt verhindern möchte. Aber wie?

Gemeinsam mit ihrem Team wollen Felipe und Klubchef Gebi Mair in den nächsten vier Wochen zum einen eine klare Kante in der Umwelt-, Naturschutz- und Anti-Transit-Politik zeigen. Gleichzeitig schaltet Felipe jedoch zwischen Angriffs- und Verteidigungsmodus hin und her. „Schließlich haben wir doch einiges erreicht.“ Sie verweist auf günstige Öffi-Tickets, einen Paradigmenwechsel in der europäischen Verkehrspolitik, den Lufthunderter oder die Bewahrung der Kalkkögel vor einer Erschließung. Damit es noch besser werde, müsse allerdings das Dieselprivileg fallen und der Transit halbiert werden. Tirol dürfe nicht zubetoniert bzw. die Berge nicht weiter erschlossen werden. „Mit diesen Kernbotschaften wollen wir die Wähler überzeugen und wieder so stark werden, dass Schwarz-Grün in die Verlängerung geht“, formuliert Felipe ihr Wahlziel. „Aber wir können auch Opposition.“ Sie sei „voll motiviert“ und ein „Stehauf-Weiberl“, spielte Felipe auf die bitteren Niederlagen im Bund an.

Gebi Mair drückt es „angesichts der Gasfüße in der FPÖ und der Seilbahnkaiser, die in der ÖVP bereits ein- und ausgehen und in den Startlöchern scharren“, so aus: „Uns Grüne benötigt es notwendiger denn je in Tirol.“ Für die Grünen würde ein lebenswertes Tirol im Vordergrund stehen. „Natur und Lebensqualität statt immer mehr Beton“, fügt Mair hinzu. Am 25. Februar werde sich weisen, ob die Zukunft des Landes „weiter mit Grün oder ohne Grün“ gestaltet werde.

Auf Koalitionsspekulationen will sich indes die ÖVP nicht einlassen. Das Wahlziel liegt für VP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun auf der Hand: „Wir wollen 40 Prozent und so stark sein, dass wir uns den Koalitionspartner aussuchen können.“ Gespräche werde man mit allen führen. Manche hätten sich ohnedies bereits selbst aus dem Rennen genommen, bei anderen bedürfe die Ausrichtung Opposition oder Regierung noch einer Klärung. Ersteres ist auf die Liste Fritz, Letzteres auf die SPÖ gemünzt. Fix sei, dass eine neue Regierung schnellstmöglich gebildet werden müsse. „Bis 1. April wird diese stehen“, gibt sich Malaun zuversichtlich.

Kurz, schnell, knackig – und alles auf Landeshauptmann und Parteichef Günther Platter zugeschnitten. So soll der Wahlkampf sein. Sozusagen als Einstimmung in den schwarz – und bewusst nicht bundestürkis – gehaltenen Wahlkampfauftakt, der morgen Samstag in einem Parteitag samt programmatischer Rede Platters („Vorsprung Tirol“) in der Olympiaworld vor 2000 VP-Delegierten münden soll, präsentierte Malaun gestern die VP-Wahlkampfplakate. Wenig überraschend ist darauf nur einer zu finden: Günther Platter himself. „Er“ soll es richten für die ÖVP. Lediglich eines der fünf Motive der ersten Welle kommt ohne sein Konterfei aus.

Dass Funktionäre ob der bereits seit Tagen hängenden Konkurrenzplakate nervös gewesen sind, will Malaun so nicht bestätigen. Anrufe in der Parteizentrale habe es schon gegeben, wann denn die ÖVP endlich loslege. Mit 65 Wahlhelfern und auch einem eigens angestellten Chauffeur wird Platter durchs Land touren, sagt Malaun. Damit bekommen auch die FPÖ und ihre für den Wahlkampf dienstfrei gestellten blauen Kandidaten ihr Fett ab. Einen fairen Wahlkampf soll es parteiintern geben – Stichwort: Vorzugsstimmen. Hier gebe es klare Verpflichtungserklärungen.