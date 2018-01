Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Von einem „Bild des Grauens“ spricht Albert Kirchmeyr von der Schwazer Bürgerinitiative „Biss“. BM Hans Lintner sieht es gelassen und meint, man könne mit dem Ergebnis „an sich zufrieden“ sein. Gemeint ist das Ergebnis der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International. Sie hat die Homepages der 50 einwohnerstärksten Gemeinden Österreichs unter die Lupe genommen und nach bestimmten Kriterien auf ihre Transparenz geprüft – die TT berichtete.

Schwaz liegt auf Platz 36 und erreichte von 100 möglichen Punkten nur 24,30. „Das Ergebnis ist in Summe und in seinen Einzelheiten vernichtend für die Stadt“, sagt Kirchmeyr. In keinem der zehn Teilbereiche konnte die Schwazer Website mehr als 4,66 Punkte (von zehn möglichen) erreichen. In zwei Teilgebieten waren es null Punkte: „Öffentliches Vergabe- und Beschaffungswesen“ sowie „Kommunale Unternehmen, Beteiligungen, Öffentlich-Private Partnerschaften“. Für Kirchmeyr ein Unding: „Gerade im Bereich der Vergabe und des Beschaffungswesens ist Transparenz wichtig, da hier in der Vergangenheit viel zu oft Freunderlwirtschaft betrieben wurde.“ Auch die Vergabe der Gemeindewohnungen sei fernab jeglicher Transparenz. Licht ins Dunkel wünscht sich Kirchmeyr auch im Bereich „Verkauf öffentlichen Eigentums“. Hier erhielt Schwaz 1,50 Punkte.

BM Lintner ist mit dem Ergebnis der Untersuchung zufrieden: „Wir sind mit Kufstein gleichauf und bei den Tiroler Städten im Spitzenfeld.“ Innsbruck liegt auf Rang zehn, Telfs auf 17 und Kufstein auf 32. Hinter Schwaz folgen Wörgl auf Platz 40 und Hall auf 46. Die beiden Teilbereiche mit den null Punkten sieht er gelassen. „Das hängt damit zusammen, dass bei unseren letzten Projekten keine EU-Ausschreibung nötig war“, sagt Lintner zur Transparenz bei der öffentlichen Vergabe. Mit großer Objektivität würde man auch bei der Vergabe von Wohnungen vorgehen. „Man kann sicher einiges noch etwas transparenter machen“, lenkt der Stadtchef ein. Ein Fachteam solle sich nun mit Verbesserungsmöglichkeiten befassen. Im Laufe des Herbstes soll auch eine neue Homepage mehr Einblicke ins Stadtgeschehen bieten.

Alle geprüften Städte konnten auf das vorläufige Testergebnis reagieren und ihr­e Transparenz verbessern. Schwaz hat das nicht getan. Das liegt laut Lintner daran, dass man sich das Ergebnis noch nicht genau angeschaut habe.