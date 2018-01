Innsbruck – Vom Bundesheer über die Polizei, die Feuerwehr bis zur Landeswarnzentrale: In der Innsbrucker Messe trafen sich am Donnerstagabend Vertreter verschiedenster Organisationen zum zweiten Sicherheitsempfang des Landes.

„Wir sind in Tirol um höchstmögliche Sicherheit für den Siedlungsraum und die Verkehrsverbindungen bemüht“, schickt Zivil- und Katastrophenschutz- sowie Straßenbaureferent Josef Geisler (VP) voraus. 100-prozentige Sicherheit vor Naturgefahren werde es aber trotz größter Anstrengungen in einem Gebirgsland wie Tirol nie geben. Nach dem Felssturz in Vals werde man in den kommenden Tagen ein Konzept zum Schutz von Gebäuden und für sichere Verkehrsbedingungen präsentieren.

In 54 der 279 Tiroler Gemeinden hat es im Vorjahr Katastrophenereignisse gegeben – von der Mure über Felsstürz bis zu Lawinen.

LH Günther Platter (VP) nutzte die Veranstaltung, um seine Forderung nach mehr Personal für Polizei und Justizwache zu erneuern. Er werde sich ebenfalls dafür einsetzen, dass der Assistenzeinsatz des Bundesheers – speziell bei der Kontrolle von Güterzügen – weitergehe.

2018 will man durch das Land verstärkt auf Prävention setzen und gemeinsam mit dem Kuratorium Sicheres Österreich Landesklub Tirol (KSÖ) gemeinsame Projekte zur Gewalt- und Radikalisierungsprävention fortführen. Wesentlich sei auch die Fortführung des geplanten Sicherheitszentrums in der Kaiserjägerstraße in Innsbruck. Der Architektenwettbewerb laufe und im März ist bereits die Vorstellung des Siegerprojekts geplant. Der Baubeginn soll 2019 und die Fertigstellung 2021 sein. (TT, TT.com)