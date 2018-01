Silz – Mittlerweile sind es 51 Gemeinden in Tirol, die sich entschlossen haben, das Dorfzentrum durch die so genannte Ortskernrevitalisierung in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol quasi zu retten. Silz war die Gemeinde der ersten Stunde, die leer stehenden Gebäuden wieder neues Leben einhauchte.

„Wir haben uns damit den Verbrauch von zwei Hektar Bauland erspart“, resümierte gestern BM Helmut Dablander anlässlich der offiziellen Abschlusspräsentation des Projektes, an dem seit 2004 intensiv gearbeitet wird.

Insgesamt wurden mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 12 Millionen Euro (723.000 € Förderung Land und Gemeinde) nicht weniger als 83 leer stehende Objekte renoviert. Dablander: „Ich bin vom Ergebnis begeistert. Da die Gemeinde so gut wie keine Bauplätze in ihrem Eigentum hat, konnten wir damit viele junge Familien dazu bewegen, nicht abzuwandern, sondern in ihrem Heimatdorf zu bleiben.“

„Es ist nicht nur ums Geld gegangen“, weiß Bauamtsleiter Martin Dablander, „wir haben die Menschen erst überzeugen müssen, dass sie ihr altes Haus, sofern sie überhaupt damit etwas vorhatten, nicht abreißen, sondern sanieren sollten.“ „Es war ein spannender Prozess“, erinnert sich Architekt Peter Knapp, der die Sanierungswilligen während der 14 Jahre beraten hatte, „gleich war klar, dass annähernd jedes Objekt eine individuelle Lösung braucht.“

Bisher haben sieben Kommunen im Bezirk die Dienste der Ortskernrevitalisierung in Anspruch genommen. „Wir möchten andere Gemeinden ermutigen, sich dem Silzer Beispiel anzuschließen“, weiß LR Johannes Tratter. Zu diesem Zweck wurde von Peter Knapp eine Dokumentation des Silzer Weges in Buchform erstellt, die nun an jede Gemeinde gehen wird. (huda)