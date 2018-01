Lienz – 4,5 Millionen Euro fließen heuer vom Land Tirol in das Landesstraßennetz des Bezirks Lienz. 1,9 Millionen Euro davon sind für den Aus- und Neubau vorgesehen, zwei Mio. Euro für Belagsarbeiten und weitere 600.000 Euro für die Erhaltung von Brücken, Tunneln und Mauern.

Der bestehende Kreisverkehr an der B100 Drautalstraße östlich von Lienz, der auch als Anbindung an die Großglocknerstraße dient, wird zweispurig ausgebaut. „Dazu werden wir den Außendurchmesser auf 55 Meter erhöhen und auch den Straßenquerschnitt an der B100 entsprechend verbreitern“, erklärt Harald Haider, Leiter des Baubezirksamts Lienz. Nach Fertigstellung haben sich die Verkehrsteilnehmer schon frühzeitig auf der B100 Drautalstraße bzw. auf der B107a Großglocknerstraße einzuordnen, um bei der angepeilten Ausfahrt ausfahren zu können. Ein Fahrstreifen-Wechsel im Kreisverkehr ist nicht möglich. Im Zuge des Gemeinschaftsprojekts von Land, Stadt Lienz, Gemeinde Nußdorf-Debant und diversen Infrastrukturbetreibern wird darüber hinaus eine zusätzliche Anbindung des Fachmarktzentrums nördlich des Kreisverkehrs geschaffen.

Entlang der B107a Großglocknerstraße werden zwei Bushaltestellen und Gehsteige errichtet. Baustart ist voraussichtlich nach Ostern. Im November 2018 sollen die Hauptarbeiten abgeschlossen werden. Gesamtkosten des Projekts: 1,5 Mio. Euro.

Fortgeführt werden weiters die Arbeiten an der B111 Gailtalstraße bei der Ortsdurchfahrt Kartitsch sowie im Obertilliacher Ortsteil Leiten. Wenn die Bauarbeiten am 700 Meter langen Baulos in Kartitsch im Herbst abgeschlossen sind, starten sie in Obertilliach. Die Straße wird auch hier auf eine Breite von sechs Metern ausgebaut. Der Straßenunterbau muss erneuert und die Entwässerung modernisiert werden.

Für Spätherbst angepeilt ist der Baustart an der L24 Virgentalstraße für den Bauabschnitt zwischen Bobojach und Wallhorn in Prägraten. „Die Straße ist in diesem Bereich in einem schlechten Zustand. Außerdem gibt es derzeit keine Entwässerung zur Ableitung der Straßenwässer und des Hangwassers“, weiß Haider. Neben der Sanierung der Fahrbahn auf einer Breite von sechs Metern ist ein Ableitungskanal mit Vorreinigungsanlage vorgesehen. Kosten des Projekts: 1,4 Mio. Euro.

Mit dem Start der Bausaison beginnen auch die Belagssanierungen im 285 Kilometer langen Osttiroler Landestraßennetz. Diese werden mit Ende September abgeschlossen sein. (TT, func)