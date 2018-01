Von Peter Nindler

Innsbruck – Für die SPÖ geht es bei der Landtagswahl um viel. Wie bei der ÖVP ist alles auf Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik zugeschnitten. Sie und die Nummer zwei auf der Landesliste, Parteivize Georg Dornauer, gelten als Hoffnungsträger für eine Partei, die seit Jahren ihren Genossen Niederlagen erklären muss. Der gestrige Wahlkampfauftakt im Congress Igls sollte einen Motivationsschub auslösen: zuerst für den Urnengang am 25. Februar und danach für die Gemeinderatswahlen in Innsbruck im April.

Gemeinsam mit dem Bundesparteivorsitzenden und Ex-Kanzler Christian Kern gab Blanik eine klare Devise aus: „Wir sind das Gegenkonzept zu einer drohenden schwarz-blauen sozialpolitischen Kälte, auch in Tirol.“ Deutlicher als noch in den vergangenen Wochen strich Blanik den Gestaltungswillen der Sozialdemokraten in Tirol hervor. „Ein modernes, faires und gesellschaftspolitisch offenes Tirol ist nur mit uns möglich“, motivierte sie ihre Parteifreunde, für die „neue SPÖ“ in dieser entscheidenden Richtungswahl zu laufen. „Für die SPÖ und gegen Schwarz-Blau.“

Mehrmals betonte die Bürgermeisterin von Lienz, „dass wir umsetzen wollen“. Und Blanik ließ aufhorchen, als sie meinte, „in den nächsten vier Wochen verlassen wir die Oppositionsrolle und zeigen, wie wir die Herausforderungen im Land – von der Digitalisierung über die Kinderbetreuung bis hin zum leistbaren Wohnen – anpacken möchten“. Umschiffte sie in den vergangenen Wochen noch eine Aussage, ob die SPÖ wieder Regierungsverantwortung in Tirol übernehmen wolle oder nicht, so ließ Blanik gestern Abend klar durchblicken, dass die SPÖ natürlich mitgestalten möchte. Weil: „Wir werden rennen und stärker werden. Die FPÖ drängt in die Regierung, das darf nicht passieren.“

Bundesparteivorsitzender Christian Kern ist optimistisch, was den 25. Februar betrifft. Schließlich spürt er „Aufbruch und Optimismus in der Tiroler SPÖ“. Er hofft auf Zugewinne bei der Landtagswahl, „weil wir unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben“. Das Ergebnis von der Nationalratswahl in Tirol und im Besonderen in Innsbruck stimmt ihn zuversichtlich. „Das sieht man, was in diesem Land möglich ist.“

Auch der SPÖ-Vorsitzende beschwört eine Richtungswahl und möchte gleichzeitig vom Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wissen, wie er es angesichts der „Skandale in der FPÖ“ mit den Freiheitlichen hält und ob sie für ihn noch als potenzieller Koalitionspartner in Frage kommen würden. „Denn bisher habe ich von Platter noch nichts dazu gehört, nicht einmal eine Distanzierung.“ Er, so Kern, hätte sich schon längst eine Absage erwartet. Zum anderen dürfe Tirol keine „schwarze Erbpacht“ bleiben. „Tirol muss wieder den Tirolern gehören.“