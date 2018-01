Von Marco Witting

Innsbruck – Vier Hustenbonbons mit Kräutergeschmack, ein Mineralwasser, ein FPÖ-Ordner, der überzuquellen droht, und ein Kugelschreiber. Das war mehr oder weniger die Vorbereitung von FP-Landesparteiobmann Markus Abwerzger auf den gestrigen TT-Chat und die Telefonstunde mit den Lesern. Und während sich Abwerzger noch sein schwarzes Sakko auszog und die Ärmel des weißen Hemdes zurückkrempelte, da läutete auch schon zum ersten Mal das Telefon. Sieben Minuten zu früh.

Der Anrufer aus Südtirol, erklärter FPÖ-Sympathisant, wollte dann wissen, wie es mit den Doppelstaatsbürgerschaften „jetzt eigentlich ausschaut“. Und ließ Abwerz­ger dann wenig Raum für eine Antwort, um dann auch wortreich nach möglichen Abschiebungen von straffällig gewordenen Drogendealern aus dem Ausland zu fragen. Das Tempo, das der Herr aus Südtirol anschlug, war dann sinnbildlich für die nun folgenden eineinhalb Stunden Fragen-Stakkato.

Gleich zu Beginn ging es um die Causa Landbauer und Abwerzgers Meinung dazu. „Die Sache ist sicherlich nicht erfreulich. Das steht außer Frage. Ich glaube aber, dass Udo Landbauer das alles dargelegt und klargestellt hat. Ich glaube ihm das, was er gesagt hat.“ Auch sonst blieben die Fragen zu Beginn in diesem Bereich. Abwerzger erklärte dabei unter anderem, dass er nicht Mitglied einer schlagenden Burschenschaft sei. Sondern in einer Sängerschaft. „Das ist etwas anderes.“ Die Sängerschaft habe sich mit der eigenen Vergangenheit überdies sehr intensiv beschäftigt. Kurz hielt sich Abwerzger dann bei der Nachfrage, wie viele Burschenschafter denn auf den ersten zehn Listenplätzen der FPÖ Tirol stünden. „Kein einziger. Außer einem Sängerschafter.“

Es waren dann vor allem FPÖ-Wähler, die die Möglichkeit zu einem Telefongespräch mit dem FP-Spitzenkandidaten nutzen wollten. Eine Frau erklärte sich zwar erfreut über die Regierungsbeteiligung der Blauen, dass allerdings Studiengebühren eingeführt werden sollten, das stieß der Frau, deren Tochter gerade studiert, dagegen aber ziemlich sauer auf. Und Abwerzger, im Beruf bekanntlich Rechtsanwalt, fand sich hier in einer (neuen) Rolle wieder, die ihm an diesem Nachmittag noch öfter zukommen sollte: Er musste Maßnahmen die auf Bundesebene von der Koalition geplant sind, verteidigen.

Im Fall der Studiengebühren tat er dies mit dem Satz: „Hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.“ Ansonsten (etwa beim Rauchverbot oder Tempo 140) diktierte Abwerzger seine Antworten schnell, klar und korrigierte sie nicht mehr. Und auf Nachfrage, ob er denn mit diesen Themen seitens der Leser gerechnet hätte, meinte er routiniert: „Absolut.“

Woher das ganze Geld komme, um die ganzen Erleichterungen für Familien zu finanzieren, wollte dann ein Leser wissen? „Rechnungshofberichte haben in der Vergangenheit gezeigt, dass Österreich kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hat.“ Es werde jetzt an vielen Stellen evaluiert und gespart, um 2019 eine große Steuerreform durchzuführen und in der Zwischenzeit die Familien zu entlasten.

Nur zwei Fragen schienen Abwerzger an diesem Nachmittag in der TT-Redaktion tatsächlich zu überraschen. Da war einerseits die Situation des Tiroler Fußballs und ob sich die Blauen für eine Fusion zwischen dem FC Wacker Innsbruck und der WSG Wattens starkmachen würden. „Ein heißes Eisen“, ließ Abwerzger dann auch in seine Antwort tippen und musste selbst lachen. Er sei Wacker-Fan und -Mitglied und wünsche sich einen Aufstieg. Eine Fusion brauche es aber nicht. Wenn er überhaupt eine Nachdenkpause brauchte, dann nahm sich Abwerzger diese bei der Frage nach der Bedeutung der Tiroler Bauern für das Land. Er erklärte dann aber: „Die Bauern sind uns ein großes Anliegen.“

Am Telefon ging es mit den finanziellen Sorgen von Pensionisten weiter. Eine Frau beklagte sich, dass sie nur 520 Euro Pension erhalten würde, und erhoffte sich von der türkis-blauen Bundesregierung Verbesserungen. Abwerzger war sichtlich erfreut über die Fragen: „Wir wollen hier ein gerechteres System und setzen uns dafür ein, dass es eine Mindestpension von 1200 Euro geben wird.“ Gleich mehrere Anrufer sprachen übrigens den Namen des FP-Spitzenkandidaten falsch aus. Abwerzger erklärte nur lachend: „Das bin ich schon gewöhnt.“

Wohin sich Tirol entwickeln soll, wollte ein Leser wissen? „Wir wollen ein gerechteres Tirol“, sagte Abwerzger ganz im Wahlkampfmodus. „Die derzeitige Landesregierung ist meiner Ansicht nach eine Regierung der sozialen Kälte.“ Mit der letzten Frage spannte sich dann der Bogen zum Beginn des Fragenmarathons. Ob er am Akademikerball teilnehmen werde, der am Freitagabend stattfindet? Das sei zeitlich nicht möglich, antwortete Abwerzger. Der außerdem anfügte: Ich bin Freitag und Samstag im Wahlkampf-Einsatz in Tirol.“

In all der Zeit blieben die Hustenbonbons übrigens genauso unberührt wie der Ordner mit vorbereiteten Unterlagen. „Die Zeit ist schnell vergangen“, sagte er zum Abschluss zufrieden.