FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwerzger hofft bei der Landtagswahl auf Rückenwind durch die Regierungsbeteiligung im Bund. Der gebürtige Vorarlberger, der am 14. Oktober 1975 in Dornbirn geboren wurde, studierte in Innsbruck Rechtswissenschaften. Der Rechtsanwalt startete seine politische Karriere bereits mit 17 beim Ring Freiheitlicher Jugend in Vorarlberg. Der 42-Jährige, der 1996 der Universitätssängerschaft Skalden beigetreten ist, zog im Jahr 2012 für die FPÖ in den Innsbrucker Gemeinderat ein und wurde dort Klubobmann. Nach der Wahlniederlage der FPÖ bei der Landtagswahl 2013 löste er im Juli desselben Jahres den Osttiroler Gerald Hauser als Landesparteiobmann ab. Im Oktober 2015 zog Abwerzger schließlich nach dem Rücktritt von Hildegard Schwaiger und einer umfangreichen Rochade in der freiheitlichen Landtagsriege in den Landtag ein. Die vor ihm gereihten Ersatzkandidaten verzichteten auf ein Nachrücken. Für die Wahl 2018 hat er das Team der FPÖ runderneuert. Abwerzger ist verheiratet und Vater einer Tochter. (TT)