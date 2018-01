Kufstein – „Die Wahl bei der heurigen Generalversammlung wird wohl in die Geschichte der Stadtfeuerwehr Kufstein eingehen“, betonte Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel am vergangenen Freitag bei der Jahreshauptversammlung der Stadtfeuerwehr Kufstein.

Für die Position des Kommandanten hatten sich nämlich der bisherige Kommandant Gerhard Griesser sowie sein Stellvertreter Hans-Peter Wohlschlager beworben. „Wir haben jetzt eine sehr skurrile Situation, denn beide Kandidaten haben genau 36 Stimmen erhalten und es gab drei ungültige Stimmen“, verkündete Krumschnabel nach der geheimen Wahl mit Stimmzetteln. Laut bestehendem Gesetz wäre ein zweiter Wahlgang nur bei drei Kandidaten gerechtfertigt, deshalb müsse in diesem Fall das Los entscheiden. Das Rennen machte Hans-Peter Wohlschlager.

„In meinen 20 Jahren im Bezirkskommando ist es mir noch nie untergekommen, dass das Los eine Wahl entschieden hat“, zeigte sich Bezirkskommandant-Stellvertreter Erwin Acherer verwundert und auch Bürgermeister Krumschnabel fügte hinzu, dass er so etwas noch nie erlebt habe.

Danach wurde Sebastia­n Mayrhofer zum neuen Kommandant-Stellvertreter gewählt und nachdem Kassier Thomas Ebner nach 15 Jahren sein Amt niederlegte, fielen die meisten Stimmen auf Alexander Koschnar. Weil auch der bisherige Schriftführer seinem Gegenkandidaten Siegfried Brunner unterlag, gibt es nun eine neue Vorstandsriege.

Schon vor Beginn der Wahlen hatte Bezirksfeuerwehrinspektor Stefan Winkler, welcher ebenfalls der Feuerwehr Kufstein angehört, das Wort ergriffen und erklärt, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass es in letzter Zeit nicht mehr so ganz rundlaufe: „Es ist ein gutes Signal, wenn es für einige Funktionen mehrere Kandidaten gibt, denn das ist nicht bei jeder Wehr im Bezirk der Fall.“ „Wenn der Ausschuss einen Wahlvorschlag erarbeitet, steckt sicher eine gute Überlegung dahinter, aber es ist auch normal, dass sich andere Kandidaten ebenfalls der Wahl stellen“, fuhr er fort und versicherte, dass alle Kandidaten für ihre Funktionen auch bestens geeignet seien. „Es ist wichtig, dass es nach der Wahl keine Missstände in der Wehr gibt und dass gemeinsam zukunftsorientiert gearbeitet wird“, erklärte Winkler weiters und fügte hinzu, dass es auf keinen Fall eine Spaltung in der Feuerwehr geben dürfe.

Als die Gewählten ihr Amt schließlich annahmen, betonte der neue Kommandant Wohlschlager: „Lasst uns nun in die Zukunft schauen und nicht mehr zurück.“ Er appellierte ebenfalls an alle Kameraden für eine gute Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander.

Dass eine gute Zusammenarbeit wichtig ist, zeigen auch die 278 Einsätze mit insgesamt 1876 Einsatzstunden, welche im abgelaufenen Jahr von der rund 130 Mann starken Wehr absolviert wurden. „Besonders bei einem Einsatz auf der Autobahn muss man leider oft vom Schlimmsten ausgehen“, erklärte Altkommandant Griesser in seiner Bilanzansprache die Schrecken bei einigen Einsätzen und veranschaulichte diese auch in Bildern. Auch zu 52 Personenbergungen wurde die Feuerwehr gerufen, darunter einige Flüchtlinge mit einem wenige Monate alten Baby, die in den frühen Morgenstunden aus einem Eisenbahnwaggon am Kufsteiner Bahnhof gerettet werden mussten.

Für eine Stellungnahme zur Wahl war Griesser gestern nicht erreichbar.

Zum Bedauern der Feuerwehrmänner werden auch die Fehlalarme nicht weniger – waren es doch im abgelaufenen Jahr immerhin 82 Stück. Insgesamt wurden im Vorjahr 83 Übungen abgehalten sowie 20 Lehrgänge von 35 Florianijüngern besucht. Erfreulicherweise konnte die Anzahl der Jugendfeuerwehrmänner im vergangenen Jahr von zehn auf 13 gesteigert werden.

Bürgermeister Krumschnabel versicherte, dass er weiterhin dafür sorgen werde, dass der Feuerwehr die benötigten Geräte zur Verfügung gestellt würden, und verkündete, dass vom Stadtrat derzeit die Weichen für den geplanten Ausbau des Katastrophenschutzlagers gestellt werden.

Natürlich durften auch Ehrungen an diesem Abend nicht fehlen: Georg Kitzbichler wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt, ehe zwei ganz besondere Ehrungen folgten. Denn Anton Gasser wurde für seine 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet und Josef Mauracher sogar für seine 70-jährige Mitgliedschaft. (fh)