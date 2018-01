Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz, Pillberg – Ein Hotel, ein Chaletdorf und Freizeitwohnsitze sollen im Bereich Grafenast das Schwazer Skigebiet Kellerjoch noch attraktiver machen. Seit Monaten wird spekuliert, wie das Projekt aussehen soll, wie groß es wird, wer als Bauträger auftritt und wie viel investiert wird. Doch fix ist bisher nur eines: BM Hans Lintner rückt noch immer nicht mit Infos heraus.

„Es rumort an den Schwazer Stammtischen. Wir ändern das Raumordnungskonzept, ohne zu wissen, was kommt. Uns liegen keine Pläne vor. Wir ändern die Raumordnung für ein Luftschloss“, ärgerte sich Grünen-GR Hermann Weratschnig bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er forderte: „Raus mit den Unterlagen.“ Doch die blieb ihm BM Lintner schuldig. Wieder einmal vertröstete er die Gemeinderäte. „Es gibt noch kein fertiges Projekt. Es gibt aber schon Schritte dafür. Die nächsten Infos gibt es erst, wenn die nächsten Schritte eingeleitet sind“, sagte er. Das ist vor allem den Grünen-Mandataren zu kryptisch. Sie wollen wissen, wie viele Freizeitwohnsitze geplant sind, wie viele Betten das Hotel haben soll und wer denn nun der geheimnisvolle Interessent ist. Auch StR Edi Rieger stellt klar: „Wir wollen wissen, was passiert.“

Die Änderung der Raumordnung des rund 4,5 ha großen Grundstückes im Bereich Grafenast oberhalb des Liftparkplatzes stand bereits im November 2017 auf der Tagesordnung und wurde mehrheitlich beschlossen. Vorige Woche landete der Antrag erneut im Gemeinderat. Es gibt eine Stellungnahme der Gemeinde Pill. Die Straße zum Kellerjoch bzw. Grafenast führt über den Pillberg bzw. Hochpillberg. Dort sei laut Stellungnahme die Grenze der Verkehrsbelastung erreicht. Die Lebensqualität der Pillberger an der Zubringerstraße würde sich durch ein Hotel oder Chaletdorf und den damit verbundenen Verkehr verschlechtern. „Man hat in der Ferienzeit gesehen, dass die Verkehrssituation überlastet ist. Für uns ist das Verkehrsmaximum erreicht“, sagt der Piller Bürgermeister Hannes Fender auf TT-Anfrage. Grundsätzlich sei nichts gegen die Weiterentwicklung des Skigebietes einzuwenden. „Wir haben in den letzten Jahren das Skigebiet immer unterstützt und ein Hotel ist für den Lift sicher in Ordnung, aber die Verkehrsbelastung ist einfach zu viel für die Pillberger“, sagt Fender. Pläne zur Hotel- oder Chaletanlage kenne er auch keine.

Er würde sich wünschen, dass man alle Beteiligten (Tourismusverband, umliegende Gemeinden, Liftbetreiber) an einen Tisch holt und ein verträgliches Projekt plant. Eine Lösung wäre für ihn eine Seilbahn. „Wenn vom Tal aus Gondeln bis zum Hecherhaus fahren, dann können in Schwaz so viele Hotels gebaut werden, wie sie wollen“, sagt Fender. So könne man das Skigebiet sinnvoll erschließen.

In der Gemeinderatssitzung erklärte Baureferent Philipp Ostermann-Binder, dass man der Stellungnahme der Gemeinde Pill keine Folge leiste. „Wir sind der Meinung, dass mittels eines Verkehrskonzeptes keine dauerhafte Belastung entsteht. Es ist quasi nur der An- und Abreiseverkehr. Straßen sind dazu da, Personen zu bewegen“, sagte Ostermann-Binder. Die Mehrbelastung am Pillberg sei verträglich.

Rieger ist zwar für die Hotel- und Chaletanlage, sieht das Verkehrsaufkommen aber kritisch: „Ich glaube schon, dass die Verkehrsbelastung größer wird. Da braucht es eine vernünftige Zusammenarbeit mit Pill.“ BM Lintner entgegnete: „Wir in Schwaz wissen, was Verkehr ist. Wir denken aber nicht darüber nach, wen wir fahren lassen wollen.“ Die Sorgen der Pillberger könne Weratschnig gut nachvollziehen. Daher stimmten die drei Grünen-Mandatare dagegen.

Besorgt ist StR Viktoria Gruber (Grüne) aber auch wegen der möglichen Freizeitwohnsitze. „Auch wenn Schwaz nur wenige Freizeitwohnsitze hat und hier gesetzlich Luft nach oben ist, müssen wir das nicht ausnutzen. Das Ermöglichen von Freizeitwohnsitzen sollte nicht unser Ziel sein“, sagte Gruber. Da sieht BM Lintner kein Problem: „Wir haben in Schwaz rund 0,4 Prozent Freizeitwohnsitze und würden mit dem Projekt dann vielleicht auf ein Prozent kommen. Acht sind erlaubt.“

Mit drei Gegenstimmen wurde das Raumordnungskonzept geändert.