Innsbruck — ÖVP-Klubchef Jakob Wolf, der seit dem Wochenende auch zum Stellvertreter von Parteiobmann und Landeshauptmann Günther Platter, aufgestiegen ist, ortet seit dem „martialischen Wahlkampfauftakt" der FPÖ eine gewisse Skepsis unter den VP-Mitgliedern. „Deshalb kann es von uns nur eine Antwort geben: Wer den Höhenflug der FPÖ stoppen will, muss die ÖVP wählen", betont Wolf.

Die Obfrau des Arbeitnehmerbundes und Schullandesrätin Beate Palfrader hat sich schon vor Monaten für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Landeskoalition ausgesprochen. VP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl verhehlt nicht, dass er kein Freund von Schwarz-Grün sei. Ihm bereitet jedoch die zweite Reihe der FPÖ Kopfzerbrechen. Aber: „Zuerst wird gewählt, dann gezählt und danach beginnen die Gespräche."

ÖVP-Bauernbundchef und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler beurteilt die Situation pragmatisch. „Ich denke nicht an spätere Koalition, jetzt geht es einmal um einen Wettbewerb." Danach müsse man ausloten, mit welcher Partei es die größte Schnittmenge bei der Umsetzung der Zukunftsthemen für das Land gibt.

Dass SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik zuletzt doch stärker den Gestaltungswillen ihrer Partei hervorgestrichen hat, kommt der ÖVP gelegen. Nicht wenige, könnten sich ein Comeback der bis 2013 regierenden schwarz-roten Koalition vorstellen.

Nach dem TT-Interview mit FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger fühlen sich die Grünen in ihrer Position bestätigt. „Kommt die FPÖ, kommt Raserei, Gesundheitsgefährdung und Umweltzerstörung", betont Spitzenkandidatin und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. Der Lufthunderter, den Abwerzger infrage stelle, sei eine absolute Errungenschaft im Kampf gegen die Luft- und Lärmbelastung in den Tiroler Tälern. Für sie verdichten sich zunehmend die Hinweise, dass die Liftkaiser, Betonierer und Umweltzerstörer schon in den Startlöchern scharren und ihre Chance wittern, all die Großprojekte aus den Schubladen zu holen, „welche die Grünen in den vergangenen Jahren erfolgreich zurückgedrängt haben". Die Grünen seien jedenfalls ein Garant für Lufthunderter und unberührte Kalkkögel. (pn)