Von Michael Mader

Kufstein, Kiefersfelden – Das Thema Ausweichverkehr hat mittlerweile auch bei Kufsteins bayerischem Nachbarn Kiefersfelden Einzug in den Gemeinderat gefunden: Bei der jüngsten Sitzung wollte die CSU-Fraktion, „dass die Gemeinde bei den zuständigen Stellen/Behörden die Installation einer Pförtnerampel auf der Staatsstraße 2089, Fahrtrichtung Deutschland, Höhe der alten Grenze, beantragt“. Das Ansinnen fand in der Sitzung aber nicht die nötige Mehrheit.

CSU-Fraktionsvorsitzender Christian Knoblich war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Bürgermeister Haj­o Gruber teilte gegenüber der Tiroler Tageszeitung mit: „Ich habe den Kollegen vor der Abstimmung fünfmal nahegelegt, dass die Kufsteiner ihre Pförtnerampel auch so platziert und technisch so ausgestattet haben, dass der Rückstau unser Gemeindegebiet nicht erreicht.“ Würden die Kiefersfeldner eine Ampel direkt an der Staatsgrenze aufstellen, könnten nach Grubers Ansicht die Kufsteiner stark betroffen sein. Die Möglichkeit, eine Pförtnerampel an einer anderen Stelle zu installieren, werde aber geprüft. „Die Region muss zusammenwachsen und zusammenhalten“, appelliert Gruber an die Vernunft aller. Er sei permanent mit den Tiroler Kollegen in Verbindung. Es werde in Kürze auch einen gemeinsamen Brief der Bürgermeister dies- und jenseits der Grenze mit konkreten Forderungen an die Verantwortlichen geben. „Ebenso, wie die Kontrollen an die Schengen-Außengrenzen gehören, muss es in Österreich wieder möglich sein, dass bis Kufstein-Süd nicht kontrolliert wird oder keine Vignettenpflicht herrscht“, meint Gruber.

Darüber herrscht Einigkeit mit seinen Tiroler Kollegen. Der Ebbser Bürgermeister Josef Ritzer ist verärgert: „Es ist schlimm, ich gehe am Wochenende gar nicht mehr auf die Straße. Aufgrund der Grenzkontrollen umfahren auch immer mehr Lkw die Autobahn und die haben garantiert keine Ladetätigkeit bei uns.“ Wie auch Gruber fordert er, die Kontrollen an die EU-Außengrenzen zu verlegen, und eine Vignettenlösung. „Bei den Demonstrationen in Kufstein und Niederndorf vor den Nationalratswahlen haben sie uns eine Lösung versprochen, passiert ist nichts“, sagt Ritzer. Der Niederndorfer Bürgermeister Christian Ritzer findet die Vignettenflucht schier unerträglich: „Durch den Wechsel des Infrastrukturministers hätte ich mir schon eine Erleichterung erhofft – da geht aber anscheinend auch nicht viel.“

Genug vom Verkehrschaos hat auch der Kiefersfeldner Michael Mank, der auf Facebook die Gruppe „Gegen den Stau in da Kiefer und Kufstoa“ gegründet hat. „Es gibt schon mehr Verkehr in unserem Dorf als über die Autobahn“, schreibt er da unter anderem und hat etliche deutsche Politiker von Minister Christian Schmidt abwärts aufgefordert, sich noch vor dem „Brennergipfel“ in München ein Bild vor Ort zu machen. Bislang gab es aber nur Absagen.