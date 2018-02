Götzens, Völs – Mit einem „Schulterschluss“ über die Gemeindegrenzen hinweg wollen oppositionelle Gemeinderäte aus Völs und Götzens die geplante Bodenaushubdeponie im Bereich Vellenberg verhindern. Wie berichtet, möchte die Firma Plattner & Co. auf Völser Gemeindegebiet, an der Grenze zu Götzens, bis zu 400.000 m3 Bodenaushub deponieren. Ca. 90 Prozent der geplanten Deponiefläche gehören den Bundesforsten, die Marktgemeinde Völs hat dafür gestimmt, sich mit zwei Grundparzellen anzuhängen. Die Zufahrt soll über die Götzner Landesstraße erfolgen.

Für GV Martin Kiechl (Götzens bewegen), selbst Anrainer in Vellenberg, wäre das „der Ober-GAU“. Die Anwohner hätten massive Bedenken wegen Lärm, Staub und Schmutz, vor allem aber wegen der zusätzlichen Verkehrsbelastung durch geschätzt 80.000 Lkw-Fahrten. So sieht das auch sein Fraktionskollege Markus Sint, zugleich Nummer zwei der Liste Fritz bei den Landtagswahlen: „In Götzens kämpfen wir seit Jahren gegen den Verkehr – und jetzt züchten wir uns eine Deponie mit massiver Verkehrszunahme.“ Schon im Dezember-Gemeinderat habe „Götzens bewegen“ daher den Antrag eingebracht, dass sich die Gemeinde „mit einer ablehnenden Stellungnahme“ ins Behördenverfahren einbringen solle. Sint sieht hier auch die anderen Gemeinderatsfraktionen in der Pflicht. Ansonsten überlege man, die nötigen Unterschriften für Volksbefragungen in beiden Orten zu sammeln.

GR Franz Köfel (Köfel & Team) aus Völs, Initiator des „Schulterschlusses“, forderte erneut, dass Bodenaushub dort deponiert werden solle, wo er anfällt. Ersatz-GR Markus Einkemmer (Völser Grüne) merkte an, dass der Verfüllungsvertrag auch die Umlagerung und Aufbereitung von Material ermögliche, was zusätzlichen Staub und Lärm erzeuge.

BM Josef Singer (Gemeinsam für Götzens) erklärt, er kenne erst ein Vorprojekt, eine endgültige Aussage sei erst möglich, wenn ein eingereichtes Projekt vorliege. Prioritär sei für ihn jedenfalls, dass für die Anrainer in Götzens der „Schutzstreifen“, bestehend aus Jungwald, als Lärm- und Sichtschutz erhalten bleiben müsse. Zudem „muss das Deponieniveau ja nicht bis ganz zur Geländekante hinaufreichen“. Ob die Gemeinde Götzens die Deponie „dem Grunde nach verhindern“ könne, bezweifle er. Als Bürgermeister müsse er auch „darauf vertrauen, dass die Amtssachverständigen auf den Punkt genau prüfen, ob das Ganze zumutbar ist oder nicht“.

Seitens des Projektwerbers hieß es gestern, für eine Stellungnahme sei es zu früh, da das Projekt noch nicht einmal eingereicht sei. (md)