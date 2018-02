Von Matthias Reichle

und Helmut Wenzel

Landeck, Ischgl – Sowohl die ÖVP als auch die Grünen waren gestern auf Wahlkampftour in Landeck unterwegs. Während Landeshauptmann Günther Platter mit großem Tross anreiste, warb der kleine Koalitionspartner in kleiner Runde bei einem Pressetermin um Wählerstimmen. Dafür hatte man aber eine große Idee im Gepäck.

Klubobmann Gebi Mair schlug bei seinem Besuch in der Bezirksstadt einen neuen länderübergreifenden Nationalpark Silvretta-Verwall vor. Das Schutzgebiet soll „vom hohen Riffler über den Patteriol bis zum höchsten Berg Vorarlbergs, dem Piz Buin,“ reichen und dem Intensivtourismus Grenzen setzen, erklärte er. Man sei es leid, Diskussionen über ein paar Hektar Natura 2000 zu führen, sondern will in großen Dimensionen denken.

Ideengeber für Mair sei ausgerechnet ein Sager des Ischgler Touristikers Günther Aloys gewesen, der erklärt haben soll, dass in Ischgl nur fünf Prozent des Gemeindegebiets für den Tourismus intensiv genutzt werden, „95 Prozent sind unerschlossen. Über diese 95 Prozent wollen wir reden“, so Mair, der eine Chance für die Region sieht und ein Alleinstellungsmerkmal. „Wenn er dann Günther-Aloys-Nationalpark heißt, dann soll es so sein.“

Im Wahlkampf werde man sich auf Umweltthemen besinnen, erklärten Mair und das Landecker Grünen-Urgestein Wolfgang Egg unisono. So spielt auch der Transit eine Rolle. Mit dem Ausbau des Fernpasses fürchtet Egg eine Zunahme des Lkw-Verkehrs am Reschen.

TVB-Obmann Alfons Parth betont auf Anfrage: Man habe in Ischgl ohnehin naturbelassene Gebiete, da stört das niemanden. Da habe er aber auch noch nie einen Grünen gesehen. Die Nationalpark­idee müsse man sich anschauen. Für Günther Aloys sind die fünf Prozent noch zu hoch gegriffen. „Es sind drei Prozent.“ Wenn man aus dem Flugzeug schaue, sehe man nur unberührte Alpen. Jener Bereich, der für touristische Zwecke verwendet werde, müsse dann aber besonders intensiv genutzt werden.

Nicht beirren ließ sich die ÖVP vom jüngsten Schneetreiben im Raum Landeck. Das Stimmungsbarometer sieht Bezirksobmann Toni Mattle klar auf der Sonnenseite: „Wir sind bestens aufgestellt, die Messlatte liegt bei 56 Prozent (Anm.: Bezirksergebnis Landtagswahl 2013).“ Mattle ist, wie berichtet, unangefochtener Spitzenkandidat auf der Bezirksliste. Dahinter folgen Marina Ulrich aus Zams (Junge ÖVP), Peter Vöhl aus Landeck, Vizebürgermeister und Schulleiter, sowie Petra Erhart-Ruffer aus Serfaus (Bezirksleiterin Frau in der Wirtschaft). Auf der VP-Landesliste ist neben LH Günther Platter auch LR Bernhard Tilg zu finden, der aller Voraussicht nach eine weitere Legislaturperiode auf der Regierungsbank sitzen wird.

Einiges zu sagen hatte Platter diesmal beim Thema Verkehr. Felsabbrüche werde es in Zukunft noch öfters geben, stellte er im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse südlich von Landeck fest. Die Landesstraße L76 musste gestern sowie vor wenigen Tagen gesperrt werden. Trotz Felssicherungsarbeiten der vergangenen Jahre, die 1,5 Mio. Euro kosteten, werde man das Gefahrenpotenzial zwischen Landeck und Fließ neu evaluieren und geologische Expertisen einholen. Sollte eine Galerie gebaut werden, müsste diese mit einem Sonderbudget finanziert werden.

Bestätigen konnte Platter, dass man beim langjährigen Projekt Unterführung Prutz (an der Reschenstraße B180) zuletzt gute Fortschritte erzielt habe. „Ab 2020 wird die Unterführung gebaut. Auch die Finanzierung werden wir sicherstellen.“ Ebenso erfreulich sei, so Platter, dass die Asfinag im Jahr 2019 – nach Fertigstellung der zweiten Perjentunnelröhre – mit der Sanierung der Bestandsröhre beginnen werde. „Noch etwas ist mir aufgefallen: der völlig überlastete Parkplatz am Bahnhof Landeck-Zams. Ich werde dazu Gespräche mit den ÖBB aufnehmen.“ Nicht einschätzen könne er die Machbarkeit der von Visionären geforderten Bahnverbindung Landeck – Mals.

Noch viel Wasser fließt den Inn hinab, bevor Dieselgeruch beim Kaunertalkraftwerk II (mit Speicher Platzertal) in der Luft liegt. An einen Spatenstich innerhalb der neuen Legislaturperiode glaubt Platter nicht. Das Kraftwerk könnte Ende der 2020er-Jahre ans Netz gehen.