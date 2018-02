Von Harald Angerer

St. Ulrich a. P. – Der Pillersee ist als Ausflugsziel äußers­t belieb­t und wird von Wanderern, Spaziergängern, Familie­n und auch Radfahrern gerne besucht. Auf dem Weg um den See kommt es dadurch immer wieder zu gefährlichen Situationen, deshalb will die Gemeinde St. Ulrich nun am östlichen Ufer einen asphaltierten Radweg parallel zum bestehenden Weg errichten, dieser soll auch beleuchtet werden. „Es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen und auch Unfällen, weil die Frequenz so hoch ist“, schildert Bürgermeisterin Brigitte Lackner.

Das Projekt, insgesamt 1400 Meter lang und drei Meter breit, wurde seit einigen Jahren ins Auge gefasst und im vergangenen Jahr bei der BH zur Naturschutz- und forstrechtlichen Bewilligung eingereicht. „Zwei Tage vor Ablauf der Frist hat nun der Landesumweltanwalt Beschwerde eingelegt“, schildert Lackner. Aus Sicht der Landesumweltanwaltschaft ist dieser Parallelweg nicht notwendig und stellt einen massiven Eingriff in die Natur dar.

Dass für Radwege verschiedene Bodenbeläge wichtig sind, ist für Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer noch nachvollziehbar, wie es in der Beschwerde heißt. Doch weiter wird ausgeführt: „Nicht mehr nachvollziehbar ist für den Landesumweltanwalt jedoch der Bau eines zum bestehenden Uferweg am östlichen Ufer des Pillersees parallel geführten asphaltierten und beleuchteten Radweges. Diese aus unserer Sicht überproportionale technische Inanspruchnahme und Überformung des landschaftlich attraktiven Uferbereiches wird weder zu einer touristischen Aufwertung führen, noch ist diese Maßnahme sicherheitstechnisch alternativlos begründbar.“

„Es gab bereits ein Gespräch mit dem Landesumweltanwalt. Mir ist auch klar, dass diese Hutwiese sehr selten ist, aber diese ist nur wenig betroffen, meist führt der Weg durch den Wald“, argumentiert die Bürgermeisterin. Nun müsse man die Verhandlung beim Landesverwaltungsgerichtshof im April abwarten. „Ich habe den Landesumweltanwalt auch zu einem Lokalaugenschein eingeladen, damit er sich die Situation vor Ort ansehen kann“, sagt Lackner.