Von Denise Daum

Leutasch – Es war eine ziemliche Überraschung: Kurz vor Weihnachten gab Langzeit-Bürgermeister Thomas Mößmer bekannt, mit 28. Dezember sämtliche Ämter und Funktionen in der Gemeinde zurückzulegen. Als Grund nannte der 62-Jährige, mehr auf sich und seine Gesundheit achtgeben zu wollen.

Wie es das Gesetz vorsieht, steht bis zur Neuwahl Vizebürgermeister Georgios Chrysochoidis von der Liste „Für Leutasch“ der Gemeinde vor. Die Bezirkshauptmannschaft hat den Termin für die Bürgermeisterwahl nun für 8. April festgesetzt. Bis zum 8. März können Kandidaten ihr Antreten kundgeben.

Georgios Chrysochoidis erklärt im Gespräch mit der TT, dass er schon gerne Bürgermeister wäre. Ihm gehe es mit seiner neuen Aufgabe sehr gut, auch wenn diese überraschend auf ihn zukam. In seinem Brotberuf konnte der 28-Jährige die Arbeitsstunden reduzieren, damit er an zwei Tagen die Woche im Gemeindeamt sein kann. Seine Fraktion, die sieben von 15 Sitzen im Gemeinderat hat, stehe zu 100 Prozent hinter ihm und auch aus der Bevölkerung bekomme er positives Feedback. Trotzdem möchte er, bevor er seine Kandidatur endgültig bekannt gibt, nochmals mit seinem Arbeitgeber sprechen – und mit seiner Lebensgefährtin. Chrysochoidis wird immerhin in diesen Tagen zum ersten Mal Vater.

Die Liste des ehemaligen Bürgermeisters – die Gemeinsame Bürgerliste – ist noch im Entscheidungsfindungsprozess, wie Gemeindevorstand Rainer Außerladscheider auf Rückfrage der TT erklärt. Man spiele aber schon mit dem Gedanken, einen Kandidaten aufzustellen.

Für GV Siegfried Klotz von der dritten im Gemeinderat vertretenen Liste „Zukunft für Leutasch“ ist die Frage einer Kandidatur noch offen.