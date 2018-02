Innsbruck – Nicht die erstgereihte Kandidatin für die zu besetzende Stelle einer Finanzrichterin am Bundesfinanzgericht Innsbruck wurde von der Bundesregierung jetzt vorgeschlagen, sondern der zweitgereihte Bewerber. Bei der bestgereihten Bewerberin handelte es sich um SP-Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim, die für den Fall der Ernennung auf ihr Nationalratsmandat verzichte hätte.

Obwohl die längst fällige Bestellung fast ein Jahr hinausgezögert wurde, wurde Yildirim die Annahme des Nationalratsmandats als negativ ausgelegt. So heißt es im Beschluss der Regierung: Die vom Personalsenat an erster Stelle gereihte Bewerberin wurde am 9. November 2017 zur Abgeordneten zum Nationalrat angelobt. Daher wird der an zweiter Stelle gereihte Bewerber zur Ernennung vorgeschlagen. Er gilt als ÖVP-nahe. (pn)