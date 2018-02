Von Peter Nindler

Innsbruck – Es ist Wahlkampf, doch die schwarz-grüne Landesregierung hat versprochen, bis zum Schluss zu arbeiten. Und deshalb ist jetzt ein handfester Konflikt um ein Prestigeprojekt der Grünen ausgebrochen, das bereits 2014 im Zusammenhang mit der Kraftwerkserweiterung von Sellrain/Silz vereinbart wurde: eine kraftwerksfreie Zone am Inn. Dafür soll eine Tabustrecke zwischen Haiming und Kirchbichl ausgewiesen werden. Daran denkt der Koalitionspartner offenbar nicht mehr. Doch für die Nummer zwei der Grünen und aktuellen Klubchef Gebi Mair geht es mittlerweile um mehr. Weil die ÖVP vor den Wahlen in der Umweltpolitik blockiere, würden sich im Wahlkampf die wahren Unterschiede zwischen den Parteien zeigen. „Es gibt die Umweltfighter für die Tiroler Natur und jene, die dazu nicht bereit sind“, übt er scharfe Kritik am bisherigen Koalitionspartner.

Auslöser für den Unmut der Grünen ist die Weigerung der Volkspartei, die Tabustrecke auszuweisen. Energieversorger, Wirtschaft und die Stadt Innsbruck laufen dagegen Sturm. Mair: „Rechtlich gibt es keine Einwendungen. Wir haben in der Landesregierung wiederholt auf die Beschlussfassung gedrängt, die Volkspartei verweigert den vereinbarten Beschluss.“

Das sieht sein ÖVP-Kollege Jakob Wolf völlig anders: „Es gibt massive rechtliche Bedenken, vor allem was die Kompetenzen betrifft. Die Stellungnahmen sind überwiegend negativ.“ Ein Husch-Pfusch-Gesetz vor den Wahlen werde es sicher nicht geben. „Wir bekennen uns zur Tabustrecke und haben uns seinerzeit den Ärger der Stadt Innsbruck und der Kommunalbetriebe eingehandelt“, fügt Wolf hinzu.

Gebi Mair lässt das nicht gelten und ortet eine schrittweise Abkehr der ÖVP von den gemeinsam vereinbarten Zielen in der Umweltpolitik. „Nicht einmal das seit 17 Jahren überfällige Erhaltungsziel für das Naturdenkmal und Natura-2000-Gebiet Egelsee bei Kufstein wird mitgetragen.“ Die Volkspartei wolle nichts beschließen, „wo das Wort Natura 2000 auch nur vorkommt“. Und beim Inn nimmt Mair LH Günther Platter in die Pflicht. „Wie vereinbart, wollen wir den Inn als freie Fließstrecke und Rückgrat der Ökologie im Inntal erhalten. Kann man sich auf das Wort des Landeshauptmanns noch verlassen?“

In der ÖVP nimmt man es gelassen. „Ich orte eine steigende Nervosität bei den Grünen, anders kann ich mir die Attacken auf Platter nicht erklären. Die Umweltfighter sollen nicht hyperventilieren.“