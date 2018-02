Von Helmut Mittermayr und Simone Tschol

Reutte – 89 Prozent, 33 von 37 Amtsinhabern. Derart viel­e Außerferner Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sprechen sich nun im Zuge des Landtagswahlkampfes offiziell für Landeshauptmann Günther Platter aus. Großplakate künden von ihrer Unterstützung, die über Parteigrenzen hinausreicht und auch ehemalige Gegner beinhaltet.

Nicht auf dem Plakat vertreten ist die Heiterwanger Dorfchefin Beate Reichl. Sie erklärt, Bürgermeisterin für alle im Ort sein und sich deshalb nicht politisch aus dem Fenster lehnen zu wollen: „Ich glaube nicht, dass ich in meiner Funktion die Leute groß beeinflussen müsste.“

So viel Lob über seine Person, wie sie von Bürgermeister Hans Dreier aus Weißenbach kommt, würde sich Landeshauptmann Platter sicher von erklärten Anhängern wünschen. Dreier, der der SPÖ zugerechnet wird, ist nicht auf der Unterstützerliste zu finden, aber – „Ich kann mir ehrlich gesagt keinen anderen Landeshauptmann vorstellen, der Platter macht das gut. Aber ich kann doch nicht persönlich einen ÖVP-Kandidaten forcieren“, sagt ein gut gelaunter Dreier im TT-Interview. Gerade die Haltung LH Platters in der Transitfrage – etwa das Dosiersystem – gefällt dem Weißenbacher besonders. „Das braucht Mut, Platter zeigt hier Haltung.“ Dreier – vor fünf Jahren noch Feuer und Flamme für Anna Hosp und damals Plattergegner – hat sich nach dem Debakel geschworen, sich nie wieder politisch zu outen: „Aber wenn die Arbeit passt.“ Deshalb habe er VP-Bundesträtin Sonja Ledl-Rossmann auch zugesagt, sie ganz offiziell unterstützen zu wollen, sollte es auch diesmal eine Bürgermeisterinitiative für sie geben.

Dass auch die Unterschrift des Reuttener Bürgermeisters am Plakat fehlt, überrascht im Bezirk niemand. Alois Oberer ist SPÖ-Mitglied samt unabhängiger Liste in der Marktgemeinde und war wegen Erkrankung für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Der Letzte im Bunde jener, die Platter nicht bewerben möchten, ist BM Paul Mascher aus Biberwier, unter anderem erklärter Gegner des vom Land vorangetriebenen Fernpassscheiteltunnelprojekts.

Vielfältig seien die Gründe, warum er, Markus Gerber, ehemals mit Inbrunst Anna Hosp unterstützt habe. Ihm wäre am liebsten, wenn hier nicht wieder alles aufgewärmt werden müsse. „Aber die Gemeinde Elbigenalp ist in den letzten Jahren vom Land Tirol immer gut bedient worden. Ich komme ja auch aus diesem politischen Stall und es gibt also keinen Grund, LH Platter diesmal nicht zu unterstützen“, erklärt der Elbigenalper Bürgermeister seinen Schwenk. Ein weiterer ehemaliger Vorwärts- und Anna-Hosp-Fan ist der Höfener Bürgermeister Vinzenz Knapp. Auch er hat sich diesmal für ein Platter-Votum entschieden. „Ich habe immer Personen unterstützt, die etwas bewegen. Platter hat bewiesen, dass er es kann, und auch die Zahlen sprechen für ihn“, so Knapp.

Ein seit Langem treuer Platter-Unterstützer ist der Vilser Stadtchef Günter Keller. Der ÖVP-Mann war bei der Plakatpräsentation zu Scherzchen aufgelegt: „Mich und den Landeshauptmann trennt nur ein H.“ Dann wieder ernsthaft: „Ich weiß, wie er arbeitet. Platter ist der richtige Mann.“ Eine Eigenschaft sprechen dem Landeshauptmann alle Amtsinhaber zu: Handschlagqualität. Davon dürfte auch der Wängler Bürgermeister Christian Müller überzeugt sein. Denn das erst­e Mal in seiner politischen Laufbahn erklärt er sich offenherzig bei einer Wahl, die nicht seine eigene Gemeinde betrifft: „Ich bin nach wie vor keiner Partei zugehörig und unterstütze somit auch nicht die Volkspartei, aber die Person Landeshauptmann Platters sehr wohl.“ Auch ein­e Nähe zur SPÖ weist er auf Nachfrage strikt von sich.