Lienz – Impuls Tirol ist eine von acht Listen, die bei der Landtagswahl am 25. Februar um Wählerstimmen werben. Listenführer auf Landes- und Bezirksebene ist Josef Schett, Schafbauer und Unternehmer aus Innervillgraten. Auf seiner Bezirksliste stehen ihm unter anderem Wolfgang Steiner (Nikolsdorf) und Josef Senfter (Sillian) zur Seite.

Schett sitzt jetzt schon für Impuls im Landtag, gemeinsam mit der Lermooserin Maria Zwölfer, die am 25. Februar auf Platz zwei der Landesliste kandidiert. Beide hatten nach Lienz zu einem Pressegespräch geladen. Mit dabei war auch der Drittgereihte der Landesliste, Thomas Holzknecht aus dem Ötztal. „Es ist wichtig, dass nicht nur Leute aus dem Tiroler Zentralraum in Landtag sitzen, sondern auch solche aus der Peripherie“, erklären Zwölfer und Schett. Denn diese wüssten genau, wo die Menschen am Land der Schuh drücke. Von den 24 Kandidaten auf der Landesliste stammen sieben aus Osttirol. Als politische Ziele nennen die Impuls-Vertreter unter anderem eine Kürzung bei der Parteienförderung und den Repräsentationskosten. (co)